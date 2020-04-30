Отдых за границей в 2020 году: 10 оптмистичных новостей из любимых российскими туристами стран

Июнь, июль, август – новости из курортных стран звучат обнадеживающе. Но важно помнить: во-первых, пока все это планы и надежды, реальность будет зависеть от развития ситуации в каждой стране и в глобальном масштабе. Во-вторых, вопрос еще и в том, когда Россия откроет границы и возобновит международное авиасообщение.

И тем не менее – будем оптимистами!

ГРЕЦИЯ

На солнечных греческих курортах отели откроются уже в июне! Об этом в своем телеобращении к народу сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис. И в этом есть резон: на Крите, Родосе, полуострове Пелопоннес новых случаев nCovid-19 нет уже несколько недель, а во всей Элладе с начала пандемии заразились 2500 человек. Впрочем, скорее всего, как рассказали “КП” источники в греческом турбизнесе, в июне гостиницы будут принимать только местных жителей. В июле же греки рассчитывают на старт международного туризма. Будут ли в числе первых гостей россияне, зависит от того, возобновит ли наша страна ли к тому времени международное сообщение. И договорится ли Греция с “коллегами” по Шенгенскому соглашению. У 26 стран общие границы. И либо они откроют их одновременно (и тогда Греции, судя по всему, придется ждать, когда с коронавирусом справятся в Италии, Испании и Франции), либо найдут другие варианты. Например, выдавать туристам вместо шенгенских виз национальные, дающие право путешествовать только по Греции, или даже электронные, как на Кипре (такая идея есть у Министерства туризма Греции). Греки в любом случае намерены использовать в качестве козыря свой прекрасный климат: если сезон и начнется поздно, в июле или августе, продлится он до ноября.

ТУРЦИЯ

Министр культуры и туризма Мехмет Эрсой разложил все по полочкам в своих интервью турецким медиа. В мае сами турки смогут путешествовать по стране. В июне границы откроют гостей из Азии (китайцев, корейцев, японцев), Германии и Австрии, следом – для скандинавов и жителей центральной Европы. Россияне, по рассчетам турецких властей, прилетят на пляжи Антальи лишь в августе. Как и британцы.

Отели, аэропорты, музеи, рестораны готовят к “посткоронавирусному” сезону – чтобы соблюдалась социальная дистанция и другие меры безопасности. Везде поставят тепловизоры. И, скорее всего, откажутся от шведского стола в гостиничных ресторанах.

ОАЭ

Дубай может принять первых гостей из-за рубежа уже в начале июля, надеется глава департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Хелала Саид Аль Марри, котороо цитируют местные СМИ. Но это именно надежда – есть все шансы, что перезапуск международного туризма отложат до сентября. Это зависит от того, как быстро откроют свои границы другие страны.

БОЛГАРИЯ

И в Болгарии говорят о старте туристического сезона 1 июля - министр туризма черноморской страны Николина Ангелкова назвала эту дату после видеоконференции с коллегами из Евросоюза. Сначала на курортах ждут болгарских отпускников и гостей из соседних стран – тех, кому н нужен самодет. “Вряд ли можно ожидать, что авиасообщение будет восстановлено так быстро, чтобы к нам смогли приехать туристы из более удаленных мест", - резонно рассуждает Николина Ангелкова. Нашим путешественникам придется ждать открытия рейсов. Зато министр Ангелкова ратует за упрощение виз для россиян.

ИЗРАИЛЬ

Уже с 3 мая гостей ждут в коттеджах и отелях, где у каждого номера есть отдельный вход с улицы. Но пока лишь самих израильтян. “Ряд российских туроператоров уже планирует поездки на конец лета и начало осени. Будем надеяться, что наши общие надежды сбудутся», - дает ориентиры директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.

КИПР

Средиземноморский остров рассчитывает встретить первые самолеты с отдыхающими в июле – если все пойдет по плану (а Кипр успешно справляется с эпидемией, там чуть больше 820 случаев коронавируса в общей сложности). Такой прогноз дал заместитель министра туризма Саввас Пердиос. Однако эти лайнеры вряд ли прилетят из России. Что расстраивает и самих киприотов: Россия вместе с Великобританией приносит больше всего денег местной туристической отрасли. В июле купаться на пляжах Ларнаки и Пафоса, скорее всего, будут немцы, швейцарцы, скандинавы, а также соседи – греки и израильтяне. Сроки открытия кипрских курортов для россиян местные власти надеются назвать через несколько недель.

ХОРВАТИЯ

Хорватия замхнулась даже на конец мая – об этом со ссылкой на министра туризма Гари Капелли сообщают медиа адриатической страны. Разумеется, со множеством оговорок. Скорее всего, сначала пляжи Дубровника и Сплита станут доступны гостям из Австрии, Чехии и Германии – стран, которые успешно справляются с пандемией. Говорят и об обязательных справках об отсутствии коронавируса, и о о том, что поначалу путешествия не будут свободными, только по заранее определенному маршруту.

ПОРТУГАЛИЯ

Первые отели в Португалии откроются в июне, в июле на курортах смогут работать все гостиницы. А городским отелям придется ждать до сентября – такой расклад озвучил президент Ассоциации отелей Португалии Рауль Мартинс. Дело за самолетами, мы не знаем, прилетит ли к нам кто-нибудь в этом году, разводит руками Мартинс.

ИСПАНИЯ

В Испании самые жесткие карантинные меры во всей Европе, но и тут фиеста берет верх над изоляцией. Начал действовать план постепенного выхода из карантина. Уже с 4 мая смогут принять гостей, при строгом соблюдении санитарных норм, отели на Балеарских островах (а это любимые нашими отпускниками Майорка и Ибица, плюс Менорка и Форментера) и трех островах Канарского архипелага - Йерро, Гомере и Грасиосе. Там по части коронавируса все более-менее спокойно. К концу июня откроются гостиницы всей страны. Но при этом даже поездки по Испании между провинциями запрещены до конца июня, не говоря уже об открытии границ.

Насчет въездного туризма испанские власти пока даже намеков не делают. Хотя Канары в нетерпении: мы готовы, пусть летят! Глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес ждет первые самолеты с иностранными туристами в августе, и уж по крайней мере в сентябре-октябре. Но для россиян опять сложность: вряд ли острова откроют для нас, нешенгенских граждан, отдельно от всей Испании. Хотя почему бы и нет? Они ж далеко в океане. Но скорее мечты и география, политика и визы – из другой плоскости.

ИТАЛИЯ

“Италия не ждет туристов до конца года” - это новость с грустными смайликами постили во всех туристических группах, да еще со ссылкой лично на министра туризма Дарио Франческини. Порадуем любителей пармезана и дольче виты: из посольства Италии в “КП” прислали официальное письмо. Суть его в том, что ничего подобного господин Франческини не говорил. А говорил он о том, что планировать возобновление международного туризма в ближайщем будущем сложно – все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. А в Италии она все еще очень непростая. В мае итальянцы надеются открыть Колизей, Помпеи и другие главные достопримечательности. Пока – для своих сограждан.

Зато, когда все препоны будут сняты, Италия сулит гостям всяческие преференции. На Сицилии, например, готовы потратить 50 миллионов евро на скидки туристам: им обещают оплатить каждую третью ночь в отеле за счет властей, да еще и половину стоимости авиабилета.