2020-04-30T15:43:39+03:00
Экономика

Антикризисные меры правительства затрагивают всего 10 миллионов россиян

Эксперты в один голос говорят, что многие пострадавшие от эпидемии не получают от государства ничего
Дмитрий КОЗУРОВ
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Эксперты в один голос говорят, что многие пострадавшие от эпидемии не получают от государства ничегоЭксперты в один голос говорят, что многие пострадавшие от эпидемии не получают от государства ничегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кризис, вызванный коронавирусом, так или иначе затронул многих россиян. А вот поддержка от государства полагается по сравнительно малому числу людей. От массовой раздачи денег населению власти всеми силами открещиваются.

- Правительство рассчитывает, что мерами, направленными на поддержку населения, смогут воспользоваться больше 5 млн человек. А что касается мер поддержки предприятий и занятости, они затронут порядка 500 тысяч индивидуальных предпринимателей и 5,3 млн сотрудников предприятий, - рассказала директор Института экономики роста им. Столыпина П.А. Анастасия Алехнович. – Это очень мало. По антикризисным мерам в процентах от ВВП Россия где-то между ЮАР и Индонезией.

Эксперты надеются, что третий пакет антикризисных мер, который сейчас готовит правительство страны, будет более щедрым, чем предыдущие предложения. Да и то, что уже запущено, работает со скрипом.

- Мы проводим «контрольные закупки»: бизнес под присмотром региональных уполномоченных пытается получить льготные кредиты. С каждой неделей ситуация улучшается, - заметил бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Но, если посмотреть вообще на весь бизнес, вне зависимости от того, положены ему эти займы, обращался ли он за ними, окажется, что льготные кредиты на выплату зарплаты получили всего 3,4% предпринимателей.

Одна из главных проблем для бизнеса, который пытается получить помощь от государства, в том, что он не укладывается в заявленные условия. Дело в том, что перечни пострадавших отраслей составлены по ОКВЭДам (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), у каждого предприятия такой есть.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей провел исследование и выяснил, что 99 видов экономической деятельности, по которым предприятия потеряли от 30% и больше выручки, не упоминаются в программах правительства. В их числе:

Выращивание рассады – потеряло от 50% до 100% выручки

Производство одежды – потеряло от 70% до 100% выручки

Полиграфическая деятельность – 40-80%

Производство ювелирных изделий и бижутерии – 90%

Издательская деятельность – 70%

Образование (общее, дополнительное профессиональное) – 90%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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