2020-04-28T18:41:18+03:00
Экономика

План выхода из режима самоизоляции в России: когда будет подготовлен и начнет действовать

Президент поручил правительству разработать план выхода из режима самоизоляции в России
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Часть плана властей по выходу из режима самоизоляции уже известенЧасть плана властей по выходу из режима самоизоляции уже известенФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительству совместно с Роспотребнадзором и в контакте с рабочей группой Госсовета поручено в течение недели подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с губернаторами.

По сути речь идет о том, чтобы создать инструкцию, как мы будем возвращаться к нормальной жизни: какие предприятия и компании открывать в первую очередь, а кому нужно будет подождать подольше.

- Ситуация в регионах складывается по-разному: кто-то столкнулся с эпидемией в числе первых, где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разный. Кроме того, когда пик заболеваемости в целом по стране будет пройден, в ряде регионов опасность останется. Угроза не исчезнет везде и сразу, - подчеркнул президент. – А значит, говорить об одномоментной отмене ограничений нельзя.

То есть инструкции из федерального центра должны быть привязаны к ситуации в конкретном регионе. Вероятно, мы увидим несколько сценариев для регионов: в зависимости от того, до каких значений снизится заболеваемость коронавирусом в конкретном регионе, субъекту федерации будут даны те или иные рекомендации по «расконсервированию» производства, торговли и сферы услуг.

Владимир Путин подчеркнул, что рассчитаны эти рекомендации должны быть уже с 12 мая. То есть регионы с благополучной обстановкой уже после майских праздников смогут начать возвращаться к нормальной жизни. Поэтому-то глава государства и требует подготовить инструкции к 5 мая – чтобы у регионов было время с ними ознакомиться и определить фронт работ.

Часть плана властей по выходу из режима самоизоляции уже известен. В Роспотребнадзоре рассказали, как будут открываться предприятия общепита. Первыми принять гостей смогут небольшие заведения с залом меньше 50 квадратных метров, где одновременно будут обслуживать не больше 10 человек. Им разрешат установить не больше 5 столиков, так что поужинать компанией друзей не получится. Больше того, возможно, клиентам придется смириться с одноразовой посудой. Ее альтернатива – тотальная многоразовая дезинфекция всех приборов.

- На следующем этапе, когда число больных коронавирусом значительно снизится, смогут возобновить работу кафе не более чем на 20 человек. При этом будут разрешены банкеты, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Наверняка такие гулянки будут странным зрелищем: за одним столом по-прежнему можно будет сидеть не больше чем вдвоем, расстояние между столиками не меньше метра.

И только когда в регионе определенное время не будет фиксироваться новых случае заражения, а в целом по стране вырастет число выздоровевших, рестораны смогут вернуться к обычному формату работу.

Скорее всего подобный поэтапный режим выхода из самоизоляции ждет и другие отрасли.

Обращение Путина о ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, связанным с распространением COVID-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Президент пообещал начать выход из режима ограничений после этого периода (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Портовики АО «Дальтрансуголь» работают в кризис на полную мощность в 24 млн.тн/год за счет технологии и поддержки железнодорожников
Экономический кризис, сложные погодные условия и ограниченная пропускная способность Восточного полигона не мешают терминалу Дальтрансуголь показывать рекордные результаты
Новости 24
Путин вспомнил Спарту, говоря о противниках самоизоляции
Путин: Надо четко понимать, что мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом
Путин выразил соболезнования россиянам, потерявшим близких из-за коронавируса
"Священный праздник": Путин рассказал, как Россия отметит 9 мая
Путин сказал, что майские праздники станут решающими в борьбе с коронавирусом
Путин считает, что многие россияне не чувствуют угрозы из-за коронавируса
Ученые из Сингапура по формуле рассчитали пик и окончание пандемии коронавируса в России
Глава Минздрава рассказал, почему опасно ехать на майские к родственникам
Экономист рассказал, как изменится образ жизни россиян после коронавируса
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови
Глава Роспотребнадзора: 20% медработников в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
Попова: Темпы инфицирования снизились в 3,5 раза
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии