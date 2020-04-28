План выхода из режима самоизоляции в России: когда будет подготовлен и начнет действовать

Правительству совместно с Роспотребнадзором и в контакте с рабочей группой Госсовета поручено в течение недели подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с губернаторами.

По сути речь идет о том, чтобы создать инструкцию, как мы будем возвращаться к нормальной жизни: какие предприятия и компании открывать в первую очередь, а кому нужно будет подождать подольше.

- Ситуация в регионах складывается по-разному: кто-то столкнулся с эпидемией в числе первых, где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разный. Кроме того, когда пик заболеваемости в целом по стране будет пройден, в ряде регионов опасность останется. Угроза не исчезнет везде и сразу, - подчеркнул президент. – А значит, говорить об одномоментной отмене ограничений нельзя.

То есть инструкции из федерального центра должны быть привязаны к ситуации в конкретном регионе. Вероятно, мы увидим несколько сценариев для регионов: в зависимости от того, до каких значений снизится заболеваемость коронавирусом в конкретном регионе, субъекту федерации будут даны те или иные рекомендации по «расконсервированию» производства, торговли и сферы услуг.

Владимир Путин подчеркнул, что рассчитаны эти рекомендации должны быть уже с 12 мая. То есть регионы с благополучной обстановкой уже после майских праздников смогут начать возвращаться к нормальной жизни. Поэтому-то глава государства и требует подготовить инструкции к 5 мая – чтобы у регионов было время с ними ознакомиться и определить фронт работ.

Часть плана властей по выходу из режима самоизоляции уже известен. В Роспотребнадзоре рассказали, как будут открываться предприятия общепита. Первыми принять гостей смогут небольшие заведения с залом меньше 50 квадратных метров, где одновременно будут обслуживать не больше 10 человек. Им разрешат установить не больше 5 столиков, так что поужинать компанией друзей не получится. Больше того, возможно, клиентам придется смириться с одноразовой посудой. Ее альтернатива – тотальная многоразовая дезинфекция всех приборов.

- На следующем этапе, когда число больных коронавирусом значительно снизится, смогут возобновить работу кафе не более чем на 20 человек. При этом будут разрешены банкеты, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Наверняка такие гулянки будут странным зрелищем: за одним столом по-прежнему можно будет сидеть не больше чем вдвоем, расстояние между столиками не меньше метра.

И только когда в регионе определенное время не будет фиксироваться новых случае заражения, а в целом по стране вырастет число выздоровевших, рестораны смогут вернуться к обычному формату работу.

Скорее всего подобный поэтапный режим выхода из самоизоляции ждет и другие отрасли.

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