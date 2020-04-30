Сергей Собянин о возможности снятии ограничений после майских праздников

В столице режим ограничений в связи с коронавирусом продлен до 11 мая. Значит ли это, что после майских праздников ограничительные меры будут сняты? На этот вопрос в эфире телеканала «Россия 24» ответил мэр москвы Сергей Собянин.

- Если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, то, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции. Будут открываться предприятия в каких-то отраслях, которые могут работать, - сказал мэр города.

Москвичам кажется, что обстановка в целом нормальная, но Сергей Собянин попросил быть внимательнее к своему здоровью, набраться мужества и терпения.

- Каждый день у нас 2500-3000 заболевших, можно сказать, что нет большого роста: сегодня - 3000, а завтра 5000-6000. Но может казаться, что мы уже вышли на пик, и что дальше нас только ждет спад заболеваемости. Многие москвичи не понимают, почему меры по передвижению продляются. Именно это из-за этого непонимания и порождается некое сопротивление этим мерам. Мы это видим по поведению москвичей, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города сказал, что врачи смотрят на динамику по заболевшим, сравнивая с прошлыми неделями. Если недавно на больничных койках с коронавирусом было 10 000 человек, то сегодня уже 17 000 (особо тяжелые).