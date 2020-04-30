2020-04-30T20:39:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Собянин о возможности снятии ограничений после майских праздников

Мэр города заявил, что если будет позитивная динамика, то быстро будут приняты меры по снятию ограничений
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Москвичам кажется, что обстановка в целом нормальная, но Сергей Собянин попросил быть внимательнее к своему здоровьюМосквичам кажется, что обстановка в целом нормальная, но Сергей Собянин попросил быть внимательнее к своему здоровьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В столице режим ограничений в связи с коронавирусом продлен до 11 мая. Значит ли это, что после майских праздников ограничительные меры будут сняты? На этот вопрос в эфире телеканала «Россия 24» ответил мэр москвы Сергей Собянин.

- Если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, то, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции. Будут открываться предприятия в каких-то отраслях, которые могут работать, - сказал мэр города.

Москвичам кажется, что обстановка в целом нормальная, но Сергей Собянин попросил быть внимательнее к своему здоровью, набраться мужества и терпения.

- Каждый день у нас 2500-3000 заболевших, можно сказать, что нет большого роста: сегодня - 3000, а завтра 5000-6000. Но может казаться, что мы уже вышли на пик, и что дальше нас только ждет спад заболеваемости. Многие москвичи не понимают, почему меры по передвижению продляются. Именно это из-за этого непонимания и порождается некое сопротивление этим мерам. Мы это видим по поведению москвичей, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города сказал, что врачи смотрят на динамику по заболевшим, сравнивая с прошлыми неделями. Если недавно на больничных койках с коронавирусом было 10 000 человек, то сегодня уже 17 000 (особо тяжелые).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24
У Михаила Мишустина симптомом коронавируса стала высокая температура
Кабмин будет работать в штатном режиме, несмотря на заболевание Мишустина коронавирусом
Мишустин призвал россиян оставаться дома
«Давайте побережем себя, родных и близких»: Собянин призвал москвичей оставаться дома
Андрей Белоусов - исполняющий обязанности премьер-министра России: указ о назначении подписал Владимир Путин
Путин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы
Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
"Чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием": врач показал палату пациентов на ИВЛ
Собянин: складывается благодушное ощущение, что Москва вышла на пик заболеваемости по коронавирусу
Во многих регионах России учебный год может закончиться в середине мая
Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
Две недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение на въезд
«Хайп для украинских депутатов»: В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на Россию
Главврач ГКБ№52 Марьяна Лысенко: «Пустые койки в реанимации - это не снижение числа заболевших, это чьи-то ушедшие жизни»
Разведка США; коронавирус не был создан искусственно
Проценко: за время пандемии коронавирусом заболели 26 сотрудников больницы в Коммунарке
Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице
ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России
Роспотребнадзор сообщил, когда будут первые результаты испытания вакцин от коронавируса
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами
Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса