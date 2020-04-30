2020-04-30T19:21:53+03:00
Коронавирус Covid-19

"Чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием": врач показал палату пациентов на ИВЛ

Главврач московской больницы Валерий Вечорко рассказал, что в реанимации по-прежнему много молодежи
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Реанимационная палата в Первой Градской больницеРеанимационная палата в Первой Градской больницеФото: Кадр видео
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Главврач московской больницы №15 Валерий Вечорко в очередной раз пытается достучаться до людей, до сих пор не верящих опасность коронавируса. На прошлой неделе он показал на видео реанимационную палату, где заполнены абсолютно все койки, причем, в основном молодыми людьми.

Сегодня Вечорко вновь опубликовал ужасающее видео, только теперь не своей больницы, а Первой Градской. Картина мало чем отличается от предыдущего видео. В реанимации по-прежнему много тяжелых пациентов, среди них немало и молодежи.

- Хочу сказать, что ИВЛ это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни, - предостерег россиян Вечорко.

Он также отметил, что статистика пациентов уходящих на ИВЛ пока неутешительная. Их число все еще прибавляется.

Напомним, к 30 апреля число заражений в России превысило 100 тысяч и составило 106 498 человек. Скончались за все время эпидемии 1073 пациента, а смогли полностью вылечиться - 11 619.

Кадры из реанимации Первой Градской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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