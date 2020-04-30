2020-04-30T19:32:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: возможно, Москва вышла на пик по коронавирусу

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусной инфекцией в столице стабилизировалась
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Собянин: возможно, Москва вышла на пик по коронавирусуСобянин: возможно, Москва вышла на пик по коронавирусуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что столица уже вышла на пик по заболеваемости коронавирусом и заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе уже стабилизировалась

При этом градоначальник отметил, что на данный момент «мы даже не в середине пути, в лучшем случае, четверть пути, впереди очень большие испытания». Он призвал всех «поберечь», как себя, так и своих близких

Собянин также обратил внимание на то, что сейчас есть «иллюзорная история», что умирают только люди в пожилом возрасте. «Ничего подобного, умирают и молодые, в рассвете сил», - отметил он.

Напомним, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в медучреждение поступает все больше молодых пациентов, в том числе и в реанимации. Он попросил молодых людей задуматься о своем здоровье и серьезнее отнестись к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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