Собянин: возможно, Москва вышла на пик по коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T19:32:02+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что столица уже вышла на пик по заболеваемости коронавирусом и заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе уже стабилизировалась

При этом градоначальник отметил, что на данный момент «мы даже не в середине пути, в лучшем случае, четверть пути, впереди очень большие испытания». Он призвал всех «поберечь», как себя, так и своих близких

Собянин также обратил внимание на то, что сейчас есть «иллюзорная история», что умирают только люди в пожилом возрасте. «Ничего подобного, умирают и молодые, в рассвете сил», - отметил он.

Напомним, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в медучреждение поступает все больше молодых пациентов, в том числе и в реанимации. Он попросил молодых людей задуматься о своем здоровье и серьезнее отнестись к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU