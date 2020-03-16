2020-03-16T16:43:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Даты проведения ЕГЭ изменят из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Перенос дат сдачи ЕГЭ не скажется на поступлении учащихся в вузыПеренос дат сдачи ЕГЭ не скажется на поступлении учащихся в вузыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Расписание проведения единого государственного экзамена будет изменено из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19. Даты сдачи ЕГЭ перенесут - это касается, в частности, досрочного прохождения государственной итоговой аттестации, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения", - сказала замглавы правительства на первом заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 16 марта.

Сайт kp.ru писал, что за последние сутки число находящихся в России пациентов с новым инфекционным заболеванием увеличилось до 93 человек. Причем семь из них заразились на территории нашей страны при контакте с другими носителями Covid-19. У большинства инфицированных нет никаких видимых симптомов коронавируса. Заболевание протекает в легкой форме. Всех контактировавших с больными уже изолировали.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30 впервые с 2016 года
На Украине расследуют дело о "политическом преследовании" Порошенко
КС: Закон о поправке в Конституцию соответствует основному закону страны
Даты проведения ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту вылетевших из Москвы самолетов
Коронавирус в России: число заразившихся возросло до 93 человек
Кремль рассчитывает, что Белоруссия с пониманием отнесется к закрытию границы
Россия и Япония разработали тест, который выявляет коронавирус за 30 минут
Колокольцев инспектирует ставропольскую полицию перед открытием туристического сезона
"Через неделю от снега не останется и следа". Метеорологи рассказали, когда потеплеет в Москве
Стоимость нефти марки Brent снизилась до четырехлетнего минимума
Эксперт объяснил, почему нет смысла паниковать из-за курса доллара
В Сети появилось видео появилось видео с очередями украинцев на границе с Польшей
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы
Песков: В России нет причин для введения ЧС
Эксперты оценили убытки Голливуда из-за коронавируса
В России могут продлить школьные весенние каникулы из-за коронавируса
Ростуризм организовал горячую линию для россиян за рубежом
Грузия закрывает въезд для иностранцев и все горнолыжные курорты из-за коронавируса
В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей