Даты проведения ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Расписание проведения единого государственного экзамена будет изменено из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19. Даты сдачи ЕГЭ перенесут - это касается, в частности, досрочного прохождения государственной итоговой аттестации, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения", - сказала замглавы правительства на первом заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 16 марта.
Сайт kp.ru писал, что за последние сутки число находящихся в России пациентов с новым инфекционным заболеванием увеличилось до 93 человек. Причем семь из них заразились на территории нашей страны при контакте с другими носителями Covid-19. У большинства инфицированных нет никаких видимых симптомов коронавируса. Заболевание протекает в легкой форме. Всех контактировавших с больными уже изолировали.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU
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