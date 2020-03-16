Даты проведения ЕГЭ изменят из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:43:14+03:00

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Расписание проведения единого государственного экзамена будет изменено из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19. Даты сдачи ЕГЭ перенесут - это касается, в частности, досрочного прохождения государственной итоговой аттестации, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения", - сказала замглавы правительства на первом заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 16 марта.

Сайт kp.ru писал, что за последние сутки число находящихся в России пациентов с новым инфекционным заболеванием увеличилось до 93 человек. Причем семь из них заразились на территории нашей страны при контакте с другими носителями Covid-19. У большинства инфицированных нет никаких видимых симптомов коронавируса. Заболевание протекает в легкой форме. Всех контактировавших с больными уже изолировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU