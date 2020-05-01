2020-05-01T11:17:38+03:00
Общество

Досрочное завершение учебного года в России в 2020 году: Ученики 9 и 11 классов закончат учебу до 5 июня

Министерство просвещения уточнило сроки досрочного завершения учебного года в России в 2020 году у выпускников
Ксения КОНЮХОВА
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Окончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельноОкончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации Министерство просвещения подготовило рекомендации для образовательных учреждений по досрочному завершению общеобразовательной программы 2019 / 2020 учебного года в школах России.

Окончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения, применяемые в регионе.

Для 1-8 классов рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания. Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая / 30 мая соответственно.

9 и 11 классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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