Досрочное завершение учебного года в России в 2020 году: Ученики 9 и 11 классов закончат учебу до 5 июня
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации Министерство просвещения подготовило рекомендации для образовательных учреждений по досрочному завершению общеобразовательной программы 2019 / 2020 учебного года в школах России.
Окончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения, применяемые в регионе.
Для 1-8 классов рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания. Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая / 30 мая соответственно.
9 и 11 классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU