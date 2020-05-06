2020-05-05T18:47:41+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Прапорщик Сидоров не думал, что сворованные 300 костюмов химзащиты и 200 противогазов сделают его в марте 2020 года олигархом

Лучшие анекдоты дня, 6 мая 2020 года
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- Подруга, не могу придумать, что подарить своему парню! Подскажи, что вообще нравится мужикам?

- Другие бабы.

* * *

Звонок по телефону:

- Алло! Я ваш сосед сверху. Сколько можно! Немедленно прекратите ваше пиликанье! Если это пиликанье и дальше будет продолжаться, у меня крыша съедет!

- Уже съехала. Скрипку продали неделю назад.

* * *

Первое правило работы на удаленке: если ты не можешь достать это с дивана, значит, это тебе не нужно!

* * *

Шел второй месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, морских свинок и даже попугая в клетке!

Лишь я сидел дома и с грустью смотрел на трехсотлитровый аквариум...

* * *

- Ты всегда улыбаешься, напеваешь, прекрасно выглядишь. Душа за тебя радуется!

- О, это вы меня еще в хорошем настроении не видели!

* * *

- Сэр, если вы мне приведете вескую причину того, почему так превысили скорость, причем такую причину, какой я не слыхал, я вас отпущу.

- Понимаете, офицер, год назад моя жена сбежала с полицейским. А когда ваша полицейская машина погналась за мною со всеми вашими мигалками, я решил, что вы догоняете меня, чтобы вернуть ее…

- Счастливого пути, сэр!

* * *

Сейчас каждый вечер после просмотра новостей смотрю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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