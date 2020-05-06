Анекдоты: Прапорщик Сидоров не думал, что сворованные 300 костюмов химзащиты и 200 противогазов сделают его в марте 2020 года олигархом
- Подруга, не могу придумать, что подарить своему парню! Подскажи, что вообще нравится мужикам?
- Другие бабы.
* * *
Звонок по телефону:
- Алло! Я ваш сосед сверху. Сколько можно! Немедленно прекратите ваше пиликанье! Если это пиликанье и дальше будет продолжаться, у меня крыша съедет!
- Уже съехала. Скрипку продали неделю назад.
* * *
Первое правило работы на удаленке: если ты не можешь достать это с дивана, значит, это тебе не нужно!
* * *
Шел второй месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, морских свинок и даже попугая в клетке!
Лишь я сидел дома и с грустью смотрел на трехсотлитровый аквариум...
* * *
- Ты всегда улыбаешься, напеваешь, прекрасно выглядишь. Душа за тебя радуется!
- О, это вы меня еще в хорошем настроении не видели!
* * *
- Сэр, если вы мне приведете вескую причину того, почему так превысили скорость, причем такую причину, какой я не слыхал, я вас отпущу.
- Понимаете, офицер, год назад моя жена сбежала с полицейским. А когда ваша полицейская машина погналась за мною со всеми вашими мигалками, я решил, что вы догоняете меня, чтобы вернуть ее…
- Счастливого пути, сэр!
* * *
Сейчас каждый вечер после просмотра новостей смотрю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.
ИСТОЧНИК KP.RU