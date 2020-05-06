Операция «Гедеон»: американские наемники пытались свергнуть власть в Венесуэле. Трамп все отрицает

В воскресенье мировые СМИ взорвались сообщениями: сорвана очередная попытка военного вторжения в Венесуэлу, наемники Вашингтона были захвачены боливарианскими властями, США хотели повторить операцию в бухте Кочинос (так называемая попытка высадки кубинских эмигрантов в заливе Свиней, направленная на свержение Фиделя Кастро) и прочее.

РЭМБО ПРОТИВ БОЛИВАРА

Как заявляют сами венесуэльцы, в воскресенье группа колумбийских боевиков на быстроходных катерах пыталась проникнуть в городок Макуто в штате Ла Гуайра - оттуда, в принципе, не так уж и далеко до столицы страны - Каракаса, где уже несколько лет власть еле держится, но никак не рухнет. В результате скоротечного боя погибли восемь нападавших, еще 15 задержали власти. При этом выяснилось, что двое арестованных Айран Берри и Люк Денман являются гражданами США, служившими ранее в Афганистане и Ираке. При этом в местном министерстве обороны заявили, что у наемников изъяли оружие, часть из которого использовалась во время попытки госпереворота 30 апреля 2019 года.

Как обычно, Каракас предоставил множество фотографий и деталей - шесть заранее припасенных автомобилей, включая мощный внедорожник с пулеметом на крыше и полным багажником патронов, 10 автоматических винтовок, один пистолет и даже три катера. Может, военного оборудования было еще больше, но оно утонуло, ведь одна из скоростных лодок нападавших была потоплена огнем с берега. Есть и необычная деталь - у одного из боевиков оказался рецепт стоматолога от 2014 года на.... ополаскиватель для рта. Возможно, что таким образом преступники хотели создать себе образ "законопослушных людей", а, возможно. это был какой-то тайный знак.

Двое арестованных Айран Берри и Люк Денман являются гражданами США, служившими ранее в Афганистане и ИракеФото: REUTERS

На следующий день американские СМИ взяли интервью у бывшего бойца американского спецназа и главы ЧВК Silvercorp Джордана Гудро, который тренировал на территории Колумбии бойцов античавистских групп из числа сбежавших из страны военных Боливарианской Республики. Гудро заявил, что целью подготовки дезертиров была организация рейдов в Венесуэлу для борьбы с "режимом". Бывший спецназовец продемонстрировал восьмистраничный договор на сумму 213 миллионов долларов, подписанный самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо и политическими советниками Дональда Трампа в октябре 2019 года.

По словам Гудро, "план по свержению Мадуро" назывался "Операция Гедеон". Вроде бы, бойцы сопротивления даже проникли в Венесуэлу и добрались до Каракаса, а 3 мая приняли участие в "атаке" в Макуто.

Как обычно, Каракас предоставил множество фотографий и деталейФото: REUTERS

БРЕД СУМАСШЕДШЕГО

С самого начала в версии официального Каракаса было очень много странностей. Прежде всего - место высадки. Боевики якобы добрались с территории Колумбии до Макуто. Проблема в том, что добраться из соседней Колумбии до этого городка, расположенного практически в центре страны, на тех лодках. которые есть на опубликованных правительством фотографиях, задача весьма нетривиальная и прямо скажем, долгая и утомительная.

Зачем осуществлять высадку именно в Макуто тоже непонятно. Этот городок расположен в штате Ла Гуайра, который считается "воротами" в Каракас, там расположены базы ВМС, а окрестности буквально наполнены военными. Если уже осуществлять "тайную операцию", то для это есть гораздо более укромные местечки на побережье.

Кроме того Мадуро заявил, что его пытались ликвидировать в ходе этого самого "морского вторжения". "Центральная цель была — убить президента Венесуэлы, это террористическая атака во время пандемии", - заявил глава государства. Правда как можно было организовать нападение на президентский дворец силами шести машин с пулеметами он не уточнил.

Мадуро заявил, что его пытались ликвидировать в ходе этого самого "морского вторжения"Фото: REUTERS

Более того, сейчас по всей стране введен карантин, из-за чего дороги контролируются армией и полицией. В результате этого любая попытка проехать из одного региона в другой практически стопроцентно приведет к проверке документов на одном из блокпостов. Доехать до столицы и ликвидировать Мадуро в этих условиях довольно нетривиальная цель.

Особенно примечателен найденный шлем с нашивкой в форме флага США. Зачем наемникам Вашингтона понадобилось так "светить" свою принадлежность", тоже не понятно.

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ

То что некоторые бывшие венесуэльские военные проходят подготовку в лагерях на территории Колумбии не является секретом. Например, в конце марта этого года США объявили в розыск Мадуро и других лидеров чавистов, а также отставного генерала Кливера Алкалу Кордонеса. Этот военный возглавлял региональное командования в местных вооруженных силах, но в 2016 году убежал в Колумбию, где стал противником режима. По мнению чавистов, он готовил в лагерях на колумбийской территории наемников, которые должны были свергнуть Мадуро. Алкала уже дал несколько интервью латиноамериканским СМИ, в которых утверждает, что действительно готовил вооруженное восстание против Мадуро и искренне не понимает, почему США хотят его арестовать.

Еще раньше 23 марта колумбийские власти перехватили на своей территории целый арсенал, который как раз и предназначался наемникам. Сами наемники были экипированы довольно неплохо. Примечательно, что на вооружении у наемников были AR-15, видимо, чтобы лучше выделяться и оставить как можно больше следов. Ведь большая часть военнослужащих местных ВС экипирована российским оружием АК-103, поэтому было бы логичнее использовать именно этот тип оружия. Да и калибр у них разный (у "американца" - 5,56 мм, у Калашникова - 7,62 мм) так что даже патроны и гильзы не подкинешь. Странный выбор...

В стране, которая отчаянно сопротивляется доминированию Вашингтона, произошли события, очень похожие на высадку «солдат удачи» из США на КубуФото: REUTERS

ВЕРСИИ

Что это было на самом деле? Если смотреть на вещи реально, то можно предположить несколько сценариев. Например, это была "передовая группа", которую должны были встретить "восставшие войска". Или это была небольшой отряд боевиков, которые просто приехали на разведку, не имея цели не то чтобы убить Мадуро, но и просто вступать в столкновение с армией. Или это просто наркоторговцы, пытавшиеся "взять товар", но попавшие под раздачу?

Ответов пока нет. Но в такой непредсказуемой стране как Венесуэла нельзя исключать ни один вариант. Кто знает, может быть это на самом деле был "отряд самоубийц", который решил, что сможет сделать переворот в стране имея пару пулеметов и джипов....