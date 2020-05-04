В Венесуэле отразили атаку наемников с моря: Колумбия отрицает обвинения

4 Май 2020 2020-05-04T09:19:15+03:00

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Власти Венесуэлы заявили об отражении атаки наемников с моря. Группа прибыла на скоростных катера. Восемь человек были убиты при сопротивлении властям. Двое взяты в плен. Как сообщает Associated Press, на допросе они признались, что работают "по заказу США И Колумбии". Целью наемников было свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Лидер Венесуэлы уже обвинял американские власти, в частности, бывшего советника Трампа, Болтона, в покушении на себя. В 2018 году у дома президента взорвался беспилотник со взрывчаткой, в этой атаке Мадуро обвинил Колумбию.

На этот раз наемники должны были высадиться у портового года Ла-Гуайра, где их ждал транспорт и оружие.

- МИД от имени национального правительства [Колумбии] отвергает претензии, которые были сделаны от имени диктаторского режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, пытающегося обвинить нашу страну в предполагаемых дестабилизирующих акциях,- разместили сообщение на сайте МИД Колумбии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776924" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле отразили атаку наемников с моря.

ИСТОЧНИК KP.RU