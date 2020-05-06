Эпидемию коронавируса хотят признать форс-мажором: что изменится для бизнеса и людей

Группа сенаторов предлагает официально признать эпидемию коронавируса форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы. Это позволит предпринимателям получить освобождение от ряда платежей, в частности, аренды, и избежать штрафов за нарушение контрактов. Правда, инициативная группа сразу оговорилась, что действовать механизм будет избирательно.

- Признание распространения коронавирусной инфекции нового типа обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников. Нужно учитывать тип деятельности, регион ее осуществления, - заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

То есть разбираться будут чуть ли не в каждой конкретной ситуации. Таким образом законодатели хотят защитить бизнес от недобросовестных партнеров.

Идея, что называется, витала в воздухе. О признании новой заразы форс-мажором просили предприниматели и даже заговаривал бывший премьер-министр, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев:

- Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила?

Напрашивается вопрос – а судьи кто? Подтверждает форс-мажор Торгово-промышленная палата.

- Число обращений российских компаний за такими документами выросло в 20 раз примерно. Количество выдаваемых сертификатов – в 10, - отмечал в конце апреля глава ТПП Сергей Катырин.

Если инициатива сенаторов будет воплощена в жизнь, у Торгово-промышленных палат появятся более четкие критерии. Правда, эксперты ожидают и роста судебных разбирательств. Ведь вторая сторона сделки, от обязательств перед которой пытаются откреститься форс-мажором, может оспорить решение ТПП.

- Не надо думать, что форс-мажор запускает анархию. Юридически этот механизм позволяет избавить компанию от штрафов за невыполнение договорных обязательств, но не позволяет в принципе отказаться от них, - объяснил «КП» юрист Артур Славин. – Например, одна компания должна была поставить другой партию некоего товара, скажем, из Екатеринбурга в Москву. Но из-за всевозможных ограничений, связанных с коронавирусом, в предусмотренный контрактом срок она не уложилась. В обычной ситуации пришлось бы платить неустойку, а механизм форс-мажора позволяет обойтись без этого.

Признание распространения коронавирусной инфекции нового типа обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

А что изменится для людей? Кредиты можно будет не отдавать?

Инициатива Совета Федерации касается бизнеса, для физических лиц ничего не изменится. Да и странно надеяться, что власти решат просто просить долги россиян. Ведь население страны должно банкам 17,6 трлн рублей – таковы были цифры на начало года. Разрешить не отдавать долги значило бы обречь банки на банкротство. А это не только топ-менеджеры с золотыми парашютами, но и сотни тысяч рядовых сотрудников.

Пока предлагают только отправиться на 6-месячные кредитные каникулы, если доход упал на 30% и более.

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