Россия – страна бюджетников: почему в сегодняшний кризис это стало преимуществом

Говоря об экономических последствиях эпидемии коронавируса, мы как-то сразу соглашаемся, что большинство людей осталось буквально без средств к существованию. Ведь закрыто так много мест, где они трудились: рестораны, торговые центры, офисы, даже некоторые производства…

Но так ли все плохо на самом деле? Ведь у нас традиционно велика доля тех, кто получает деньги напрямую от государства: врачи, учителя, военные, полицейские… Да те же чиновники.

- В госсекторе, а также на крупных и средних предприятиях занято около 32 млн человек. Примерно половина из них – бюджетники, - дает оценку директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гемпельсон.

Отметим, что трудоспособных – то есть не пенсионеров и не детей - в России немногим больше 70 млн.

Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая развитые страны, оценивает число российских бюджетников в 17,7% трудоспособного населения. А еще 12,9% трудится в госкорпорациях. То есть работодателем почти каждого третьего взрослого человека в стране является государство. Это люди, которые даже в условиях нынешнего глобального медицинского и экономического кризиса, могут чувствовать себя относительно уверенно.

Причем в столице, несмотря на то, что тут сосредоточены все федеральные органы власти, доля бюджетников меньше, чем в регионах.

- В Москве удельный вес занятых в строительстве и коммерческих услугах, ориентированных на население, превышает 50% от всех занятых, в Московской области – 40%. Далеко не все они оказываются под угрозой, но многие, - рассуждает Гимпельсон. – «Везет» тем семьям, где есть бюджетники или пенсионеры, у которых доход не зависит от ситуации.

И действительно, сложно представить, что в тысячах районных центров осталось без работы множество собачьих парикмахеров, кальянщиков и тренеров по йоге. Их там просто никогда и не было! Зато были врачи, учителя, полицейские и многие другие люди, получавшие зарплату из бюджета. А ведь еще есть куча полубюджетных контор и формально независимых компаний, которые кормятся за счет государственных, региональных и муниципальных закупок.

Трудоспособных – то есть не пенсионеров и не детей - в России немногим больше 70 млнФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы видим привычную по многим мировым кризисам ситуацию: во время потрясений госсектор оказывается более устойчив, а его сотрудники лучше защищены, - объясняет директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин. - Это сама суть капитализма. В период роста бизнес развивается, его хозяева и сотрудники получают большие или относительно большие деньги. Но бизнес – это всегда риск. И когда приходит кризис, многие могут разориться, а их сотрудники остаться без средств к существованию. Если клюнет жареный петух, люди останутся на бобах.

А если прибавить к бюджетникам пенсионеров, которых у нас больше 43 млн, получается, что доброй половине россиян кризис почти не страшен.

КОНКРЕТНО

Сколько в России бюджетников

Чиновники – 2 млн 400 тысяч

Силовики – 2 млн 600 тысяч

Учителя и воспитатели – 2 млн 78,8 тысяч

Преподаватели вузов и техникумов – 345,8 тысяч

Врачи – 564,2 тысячи

Средний и младший медицинский персонал – 1 млн 583,5 тысяч

Социальные работники – 118,5 тысяч

Сотрудники учреждений культуры – 495,3 тысяч

Научные сотрудники – 72 тысячи

Всего – 10 млн 258 тысяч

По данным Росстата, Минфина РФ, zakupki.gov.ru

ВОПРОС РЕБРОМ

В Америке за месяц работу потеряли 30 миллионов человек за неделю, а у нас рост безработицы минимальный. Почему так?

- Я бы не доверял нашей официальной статистике по безработице, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» известный политолог Георгий Бовт. - Многие не идут на биржу труда, потому что пособие нищенское. Они начинают искать работу среди знакомых или трудятся в тени, неофициально. Так что наша статистика по безработице ничего не отражает. Она не отражает скрытую безработицу, когда людей переводят на неполный рабочий день. Когда делят оклад на основную часть и премиальную, и всю премию, которая может составлять и 50% и больше, срезают. Это не безработица, но это резкое падение доходов. И у нас такое сплошь и рядом. Но даже официальная статистика к концу года покажет рост.

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