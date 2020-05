Обнаружена ближайшая к нам черная дыра

Астрономы из Чехии, Германии, США и Чили, представляющие Европейскую южную обсерваторию (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere - ESO), обнаружили черную дыру. Из их сообщения, появившегося в журнале Astronomy & Astrophysics, следует, что до этой дыры всего тысяча световых лет. Она – ближайшая к нам из числа уже известных. Находится в бинарной звездной системе HR 6819, соседствуя там с двумя звездами-компаньонами. Они видны невооруженным глазом в созвездии Телескопа, которое, увы, открыто лишь наблюдателям, обитающим в Южном полушарии.

Астрономы, сделавшие открытие, исследовали поведение двойных звезд. С этой целью и наблюдали за системой HR 6819 посредством установленного в Чили телескопа «MPG/ESO 2.2-metre». И заметили: тел в этой якобы бинарной системе больше двух – два видимых и одно невидимое. Невидимое и одно из видимых вращаются вокруг общего центра масс, делая оборот примерно за 40 дней.

Примерно так выглядит бинарная система, в которой черная дыра стала третьей.

- Невидимый объект в четыре раза тяжелее Солнца, - говорит один из авторов открытия Томас Ривиниус (Thomas Rivinius). – Просто очевидно, что это черная дыра.

Черная дыра, составляющая пару своей звезде-соседке, никак с ней не взаимодействует. Никакими световыми эффектами вроде аккреционного диска себя не выдает. Поэтому и не видна.

Третья звезда системы HR 6819 находится в отдалении – по сути вращается вокруг пары.

Астрономы полагают, что по нашей галактике – Млечному пути – разбросаны миллионы подобных тройных систем, прикидывающихся двойными. Стало быть, и черных дыр вокруг нас должно быть полно. Та, что в системе HR 6819, первая подобного рода. На подозрении звездная система LB-1 в созвездии Близнецов. Тоже, похоже, «соображает на троих», простите уж за невольное сравнение. В ближайшее время астрономы намерены проверить свое предположение.

Всего же в Млечном пути пока обнаружены меньше двух десятков черных дыр. Все – взаимодействуют с соседними объектами и выдают свое присутствие, к примеру, жестким рентгеновским излучением. Ближайшей считалась A 0620-00, удаленная от Земли на 3300 световых лет.

КСТАТИ

Сквозь черную дыру в иные миры

Кстати, вполне может статься, что не все черные дыры это бывшие звезды, окончившими свое существование. Некоторые могут оказаться так называемыми червоточинами » (wormholes), - тоннелями в ткани пространства времени, соединяющими очень отдаленные части нашей Вселенной, а то и ходами в другие вселенные. Подобное не исключают профессор Тибо Дамур (Thibault Damour) из французского Института передовых научных исследований (Institut des Hautes E'tudes Scientifiques - IHE'S) и его коллега доктор физико-математических наук Сергей Солодухин из московского Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН), который сейчас трудится в германском Бременском международном университете (International University Bremen).

Ученые полагают, что со стороны червоточины выглядят в точности как черные дыры. И ведут и себя так же - поглощают материю, деформируют ткань пространства-времени. Все это делает черные дыры невероятно интересными объектами, которые стоят того, чтобы их искали и находили.

Любая черная дыра может оказаться червоточиной, соединяющей отдаленные друг от друга районы Вселенной.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Черная дыра: впервые на видео

В NASA показали что происходит в окрестностях самого таинственного объекта во Вселенной – гигантской черной дыры в центре галактики М87. Сами снимки циклопического объекта были обнародован 10 апреля 2019 года. Они были получены с помощью нескольких крупнейший радиотелескопов, объединенных в глобальную сеть. Работая совместно, они образовали «тарелку» небывалого размера, которая позволила заглянуть вглубь Вселенной на десятки миллионов световых лет и натурально разглядеть там черную дыру. Проанализировав снимки, специалисты визуализировали происходящие там процессы. Показали, как космический монстр засасывает вещество из окружающего пространства…

Черная дыра с аккреционным диском в галактике М87: реальное фото.

