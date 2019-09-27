2019-09-27T14:45:26+03:00
Наука

Черная дыра: впервые на видео

В NASA показали что происходит в окрестностях самого таинственного объекта во Вселенной
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Ученые проникли в одну из вселенских тайн, покрытых мраком.Ученые проникли в одну из вселенских тайн, покрытых мраком.
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Гравитация черных дыр столь сильна, что не выпускает даже свет. Все его фотоны — внутри. А что происходит снаружи - рядом с этими таинственными космическими объектами огромной массы, которая в миллионы, а то и в миллиарды раз превосходит солнечную? Ученые пробуют себе такое представить. Представляют и показывают нам.

На днях специалисты американского аэрокосмического агентства (NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland) обнародовали визуализацию, над которой работали несколько лет. Они впервые изобразили и саму черную дыру и ее окрестности в движении.

В движении находится так называемый аккреционный диск - огненное кольцо вещества, которое со всей округи притягивает и засасывает черная дыра. Диск вращается со скоростью близкой к световой, окружая поверхность черной дыры. Или горизонт событий, выражаясь о ней - об этой поверхности - астрономическим языком.

Горизонт событий — некая граница, за которую свет не может вырваться -. выглядит темным пятном. Нижний край диска, который очерчивает горизонт событий, предстает в виде яркого кольца. Ученые называют это кольцо фотонным.

Аккреционный диск — не однороден в силу разных скоростей вовлеченного в него вещества. На стороне обращенной к нам, он ярче поскольку вещество в диске несется навстречу.

Визуализация, если она и в самом деле правдоподобна, в подробностях иллюстрирует то, что удалось сфотографировать весной нынешнего года - черную дыру в галактике М87.

Снимок циклопического объекта был обнародован 10 апреля 2019 года на пресс-конференции, которая прошла в Вашингтоне в National Press Club. «Сотворили» его исследователи обсерватории «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope), которая объединила в глобальную сеть несколько крупнейший радиотелескопов, разбросанных по разным континентам. Работая совместно, телескопы образовали «тарелку» небывалого размера, которая позволила заглянуть вглубь Вселенной на десятки миллионов световых лет и натурально разглядеть там черную дыру — гигантский объект в центре галактики М87. Реальный снимок и его визуализация не противоречат дополняют, а похоже, что дополняют.

Черная дыра в натуре: реальное фото, объект М87.

Черная дыра в натуре: реальное фото, объект М87.

До галактики М87 - 50 миллионов световых лет. Черную дыру в ней в 2011 году обнаружила группа американских астрономов во главе с Карлом Гебхардтом (Karl Gebhardt) из Университета Техаса (University of Texas in Austin). Открытие они сделали с помощью 8-метрового телескопа на Гавайских островах (8.1-metre Frederick C. Gillett Gemini Telescope on Mauna Kea, Hawaii). Астрономы уже тогда определили массу объекта - около 7 миллиардов солнечных. Чудовищными оказались и размеры «монстра» - внутри него целиком поместилась бы Солнечная система.

Далеко не все верили, что черная дыра может быть такой огромной. Но убедились в этом, увидев, что называется, собственными глазами.

Наблюдение за объектом в галактике М87 астрономы вели в апреле 2017 года. Собрали более одного петабайта данных, 2 года их обрабатывали, пока не получили искомое изображение. Оно размытое, но представление об объекте дало. Более того, соответствовало прежним — не столь давно выдвинутым - теоретическим представлениям. Сообразно им черную дыру, изображали в фильме «Интерстеллар», который вышел на экраны в 2014 году. Было очень похоже на нынешнюю визуализацию NASA. Только без мелких подробностей.

Черная дыра из фильма "Интерстеллар".

Черная дыра из фильма "Интерстеллар".

По сюжету у черной дыры расположены три планеты, к которым отправляется экспедиция — проникает к ним сквозь кротовую нору, обнаруженную в Солнечной системе рядом с Сатурном.Фантастика, но близкая к научной реальности.

Подробнее о фото черной дыры — на сайте NASA.

А о девушке, создавшей алгоритм, благодаря которому было получено сенсационное фото, читайте Черная дыра Кэти Боуман

Черная дыра: впервые на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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