За 4 месяца 2020 года спрос на резиденции в КП «Березки» вырос на 150%

Согласно статистике департамента продаж компании «Галс-Девелопмент», по проекту коттеджный поселок «Березки» на Рублево-Успенском шоссе за четыре месяца 2020 года поступило в два раза больше обращений, чем за второе полугодие 2019 года. Более того, за январь-апрель 2020 года их количество выросло на 154% по сравнению с периодом сентябрь-декабрь 2019 года.

Текущая ситуация еще раз подтвердила ценность обладания загородной недвижимостью и возможности жить в собственном доме на своей земле. Многие жители города задумались о переезде за пределы столицы, что не преминуло сказаться на росте интереса к этому сегменту рынка недвижимости.

«Специалисты отмечают общий позитивный тренд на загородную недвижимость. Конечно, в первую очередь, спрос отразился на аренде, так как это оперативный инструмент. Однако, в целом, существенно укрепился и спрос именно на покупку, что подтверждает статистика наших продаж. Жизнь вне мегаполиса дает семьям столь необходимое ощущение безопасности, уюта, а также простора в любое время года и в любых обстоятельствах», - комментирует Екатерина Батынкова, директор департамента продаж «Галс-Девелопмент».

Важными факторами принятия решения о покупке именно в поселке «Березки» являются готовность объекта, большая собственная территория и единая концепция застройки. Поселок полностью построен. На территории возведены 151 частная резиденция, открыты детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School. Современный образовательный комплекс рассчитан на 500 детей и состоит из нескольких зданий. Международная программа обучения CIS рассчитана на детей от 3 до 18 лет. Обучение ведется на английском и русском языках. Школа готовит выпускников с российским государственным дипломом и дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level.

Сегодня планомерно ведется строительство внутренней инфраструктуры и работы по благоустройству. До конца 2020 года в «Березках» полностью завершатся работы по созданию общественных зон вдоль набережной реки Медвенки (правый приток Москвы-реки) протяженностью более 2 км. Здесь появятся видовые площадки, прогулочные дорожки, спускающиеся к реке, скамейки из природных материалов, пляж, причалы, мостики и пандусы.

Для детей на территории «Березок» обустроят парк приключений «Четыре сезона», комплексы горок, качелей и карусель, лабиринт, батуты и многое другое. Для активных жителей будут спроектированы велосипедные и беговые дорожки, спортивные тренажеры и многофункциональная площадка для тенниса, баскетбола и мини футбола. На территории откроется крытый спортивный комплекс с хоккейной площадкой. Кроме того, в течение года здесь появятся четыре площадки для выгула четвероногих питомцев – с разнообразными снарядами для игр и дрессировки.

Весь жилой комплекс составляет единое архитектурное целое и объединен в кластеры по несколько домов.

О проекте:

Коттеджный поселок премиум-класса «Березки» расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Территория поселка - 60 га, более четверти которой занимают общественные пространства. Весь жилой комплекс составляет единое архитектурное целое и объединен в кластеры по несколько домов. Функциональные, полные света дома европейской современной архитектуры безупречно вписаны в живописный русский ландшафт.

Коттеджный поселок «Березки» выбран победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Архитектура загородного коттеджного комплекса - Multiple Residence Architecture и Многофункциональный комплекс – Mixed Use Development www.берёзки.рф.