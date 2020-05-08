Мифы и правда о роли витамина D во время эпидемии: поможет ли он снизить риск заражения и тяжелых осложнений от коронавируса

В поисках способов защиты от коронавируса люди хватаются буквально за каждую соломинку. Ученые — не исключение. Только в отличие от обывателей, наугад закупающих лимоны и имбирь, исследователи занимаются тестированием. Проверяют, сработают ли те или иные препараты. Либо проводят ретроспективные наблюдательные исследования: анализируют, насколько часто и тяжело болели пациенты и какие условия этому сопутствовали.

Так получилось и с витамином D. В СМИ упоминается несколько исследований с привязкой к коронавирусу, некоторые «знатоки» даже советуют срочно начать принимать ударные дозы популярного витамина. Насколько все это оправданно, можно ли действительно снизить риск заражения и тяжелых осложнений COVID, налегая на «витаминные» препараты или БАДы? Есть ли противопоказания и побочные эффекты такой «профилактики»? Чтобы разобраться в этом, мы изучили научные работы вместе с авторитетным врачом-эндокринологом, доцентом кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидатом медицинских наук Юрием Потешкиным.

ВЛИЯЕТ ЛИ ОН НА ИММУНИТЕТ?

- Витамин D, безусловно, влияет на иммунную систему: чувствительные к нему молекулы-рецепторы есть в иммунных клетках. При пониженном уровне витамина D иммунитет работает хуже. Соответственно, человек хуже защищен от любого заболевания, - поясняет Юрий Потешкин.

- В Интернете сейчас много советов активно принимать витамин D, чтобы защититься именно от коронавируса. Ссылаются на исследование, где было доказано, что люди, принимавшие этот витамин, реже подхватывали ОРЗ (острые респираторные инфекции). А COVID ведь тоже из разряда ОРЗ.

- Это исследование было проведено еще в 2017 году, когда о вирусе SARS-CоV-2 никто понятия не имел. Авторы научной работы проанализировали данные более 11 тысяч человек из 14 стран. Действительно, оказалось, что прием витамина D снижал заболеваемость ОРЗ в диапазоне от 4 до 19%, в среднем на 12%. При этом наиболее заметный эффект был у тех добровольцев, кто изначально имел дефицит витамина D. Восполнив эту нехватку, они вернули свой иммунитет «в норму» и потому стали простужаться реже.

«Так что сразу хочу развеять популярный миф о неком «волшебном», «лечебном» свойстве витамина D, - подчеркивает врач-эндокринолог. - Если у вас понижен уровень этого витамина, в организме могут быть сбои, нарушения в работе определенных систем, включая иммунную. В этом случае прием витамина D, устраняя дефицит, помогает исправить неполадки. Иммунитет может вернуться в норму и вы станете болеть реже именно за счет этого. Но каких-то сверхспособностей, «повышенного» иммунитета витамин D вам, конечно, не подарит».

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

УГРОЗА ЦИТОКИНОВОГО ШТОРМА: СНИЗИТ ИЛИ УСУГУБИТ?

- Испанские и французские медики сейчас проводят исследование, чтобы выяснить, как могут сработать препараты с витамином D именно при коронавирусе. Есть такая версия: благодаря противовоспалительным свойствам этот витамин поможет противостоять цитокиновому шторму — чрезмерно сильной и опасной иммунной реакции организма на вирус.

- Это очень смелое предположение. Но отводить столь мощную роль витамину D все-таки неоправданно. Цитокиновый шторм можно эффективно снизить только плазмаферезом (аппаратное очищение крови вне организма с последующим переливанием. - Ред.). Витамин D вряд ли способен влиять на эту чрезмерную иммунную реакцию.

- А может ли он уменьшить воспаление легких?

- Витамин D в целом модулирует, то есть нормализует иммунный ответ. Уменьшить начавшееся воспаление он вряд ли способен.

- Если предположить обратное: не получится ли так, что ударный прием витамина D активизирует иммунный ответ и поспособствует тому самому опасному цитокиновому шторму?

- Теоретически суть действия витамина D в том, что активируются чувствительные к нему клетки, включая клетки иммунной системы. Но практически его вклад в изменение работы иммунитета не настолько существенный, чтобы повлиять на угрозу цитокинового шторма.

«На сегодня нет доказанных данных, что дополнительный прием витамина D может заметно ухудшить или улучшить состояние в случае заражения коронавирусом, - резюмирует доктор Потешкин. - В то же время предыдущие наблюдения говорят нам о том, что пониженный уровень витамина D в крови зачастую неблагоприятен для организма в целом». Поэтому дефицит нужно восполнять, чтобы во время эпидемии быть во всеоружии, то есть поддерживать свое здоровье в норме, заключает врач.

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Наблюдения за больными: чем ниже уровень витамина, тем тяжелее осложнения

В мире проведено уже несколько наблюдательных исследований, посвященных изучению связи витамина D и тяжести осложнений коронавирусной инфекции. Пока это предварительные данные, не прошедшие научное рецензирование (то есть их нельзя назвать признано достоверными). Однако в целом они могут служить ориентиром, считают специалисты.

- Ученые Университета Юго-Восточных Филиппин (University of Southeastern Philippines) проанализировали истории болезни 212 пациентов с COVID-19. Большинство из тех, кто пострадал из-за тяжелых осложнений инфекций, имели дефицит витамина D в крови, отметили авторы научной работы.

- Авторы Индонезийского исследования (An Indonesian Study) рассмотрели истории 780 больных с коронавирусом. И сравнили смертность в зависимости от уровня витамина D. Оказалось, что среди пациентов с нормальным уровнем этого витамина количество летальных случаев составило 4%. Среди больных с пониженным количеством витамина D в крови погибли от 88 до 99% (в зависимости от степени нехватки витамина).

- Такие результаты нельзя трактовать однозначно, - уточняет эндокринолог Юрий Потешкин. - Нужно учитывать, что выработка или усвоение витамина D, как правило, ухудшаются с возрастом. Поэтому у людей старшего поколения уровень этого витамина в крови ниже. Также он может быть понижен при определенных заболеваниях, в частности, при сахарном диабете, ожирении. В то же время мы знаем, что и пожилой возраст, и тот же диабет сами по себе являются факторами высокого риска при коронавирусной инфекции. Словом, частота летальных исходов у пациентов с такими характеристиками может быть вызвана целым рядом причин.

ВМЕСТО ВЫВОДА

В любом случае нормальный уровень витамина D в крови не повредит никому из нас. И позволит, в том числе, привести в норму процессы, нарушающиеся при дефиците этого витамина. О том, как правильно восстанавливать витамин D в условиях самоизоляции и не совершить ошибок, читайте в продолжение темы в ближайшее время в разделе «Здоровье» на kp.ru