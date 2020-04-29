Врач рассказал, поможет ли ударная доза витаминов не заразиться коронавирусом

Как поддержать здоровый иммунитет онкологическим пациентам, проходящим терапию, да и здоровым людям, оказавшимся в режиме самоизоляции? Применять ли поливитамины или активизировать прием витаминов D, A, E? Как быть со свежими овощами, если нет гарантии, что они чисты от коронавируса? На вопросы «КП» отвечает руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков.

- Онкологические пациенты часто испытывают слабость, утомляемость. Стоит ли принимать витамин D, или другие витамины? Усиленную дозу витамина C, например?

- По поводу усиленных доз, я бы не рекомендовал, потому что витамины и так являются лекарственными препаратами, а любой лекарственный препарат кроме желаемого эффекта может иметь и побочный эффект. Одно дело, когда речь идет о поливитаминах, доза активного вещества в которых сопоставима с обычными дневными потребностями - это вполне безопасный подход, не несущий рисков передозировки. И этого хватает при условии, что у вас нет явного дефицита того или иного витамина (а, поверьте, чтобы заработать значимый дефицит витаминов нужно сильно постараться). А вот самостоятельное назначение себе более высоких (лечебных) доз витаминов, применяемых в случае выраженного дефицита, не оправдано, такой усиленный прием витаминов не сделает лучше, ибо организм может использовать «столько, сколько нужно, но не более», но при этом он может сделать хуже.

Тот же самый витамин D3, принимаемый в высоких дозах, может быть токсичен: может увеличиться количество кальция в крови, может возникнуть почечная недостаточность, это могут быть неприятные неврологические проявления. Витамин C и то, что раньше называлось антиоксидантами, витамины Е, А, - которые планировали использовать для того, чтобы уменьшать токсичность химиотерапии, - по данным некоторых исследований они не особо влияя на токсичность при этом снижают эффективность химиотерапии.

- Значит, остаются свежие овощи и фрукты – естественный источник витаминов. Но можно ли их безопасно потреблять в эпоху коронавируса? Ведь в магазинах они лежат в открытых коробках, на них может любой накашлять…

- Здесь вопрос только в соблюдении мер гигиены и в мерах предосторожности. Да, действительно, все, что вы приносите домой извне, все, что «контактировало» с другими людьми, может быть потенциально контаминировано вирусом. И здесь нужен просто здравый смысл. Как показывают исследования, коронавирус живет на различных поверхностях до 3-х дней. Поэтому развесные овощи и фрукты, купленные в магазине, которые вы не будете термически обрабатывать, стоит либо тщательно помыть, либо оставить их на три дня в том месте, где вы не будете с ними контактировать. Если же это фасованные фрукты и овощи, то снимаете упаковку, помойте, и можете есть спокойно.