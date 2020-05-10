«Американская пропаганда – дерьмо на стероидах»: пользователей возмутили слова Белого дома о Победе

Накануне 9 мая Белый дом поразил очередным откровением. В официальных сообщениях в твиттере, фейсбуке и Инстаграме Белый дом назвал Соединенные Штаты и Великобританию победителями нацизма, умудрившись ни словом ни полусловом не обмолвиться о роли Советского Союза.

"Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки побеждает всегда. Именно это и происходит сейчас", - гласит пост, сопровождающий новостной ролик.

Далекий от объективности месседж вызвал шквал эмоций у пользователей соцсетей из разных стран. Они завалили Белый дом комментариями, в которых назвали сообщение неуважением к роли союзников в этой войне.

"Кто написал эту чушь? - негодует в фейсбуке австралиец Майкл Тернер. - Нет упоминания о Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Франции, России, Чехословакии, Польше и многих-многих других. Отсутствие мысли и неуважение".

Тональность комментариев в разных соцсетях различна. В фейсбуке - это негодование и призывы к объективности. Пользователи Инстаграма через одного советуют Белому дому принести официальные извинения.

А вот твиттеряне принялись активно обстебывать сообщение словами и картинками. (Благо, что за публикацию исторических снимков твиттер, в отличие от фейсбука, не банил). "Вы сделали 12 ошибок в слове US", - отметила пользовательница, намекая на то, что справедливо было бы написать "USSR".

Один из самых популярных фотокомментов - снимок с Егоровым и Кантарией, водружающими советский флаг над рейхстагом. Пользователи упражняются в остроумии, подписывая фотографию: "Рядовой Райан "над рейхстагом", "Очень красивый американский флаг".

Кто-то нарочито грубо, под стать американской фальсификации, наносит на советский флаг американскую раскраску. "Не забыть", - притворно всхлипнул над таким коллажем англоязычный пользователь.

"Спасибо американцам Егорову и Кантарии - символам настоящей победы", - гласит ироничная подпись под портретом советских солдат.

"Разве Россия не сыграла свою роль и в этой победе? Наверное, поэтому они и празднуют День Победы 9 мая", - задается логичным вопросом один из зарубежных пользователей соцсетей.

"Не тем парням сдались нацисты", - комментируют твиттеряне фото подписания акта о капитуляции Германии.

"Да вы, ребят, с ума посходили", - отметил некий испаноязычный синьор, поместив смешную картинку с динозаврами.

"Американская пропаганда - дерьмо на стероидах. По крайней мере, уважайте историю. СССР взял Берлин и закончил войну, потеряв почти 30 миллионов жизней", - пишет британский пользователь.

Примечательно, что авторы негодующих комментариев - не только выходцы из бывшего СССР, но и коренные британцы. Казалось бы, чего им возмущаться: их страну Белый дом милостиво отметил среди "победителей". Но справедливость оказалась сильнее. "Благодаря Красной Армии нацисты понесли более 80 процентов потерь на Восточном фронте, - напоминает Бенджамин Нортон из Англии, - но США десятилетиями стирали историю, чтобы превратиться в фальшивого героя".

"Кажется, я довольно часто использовал эту фотографию на прошлой неделе - просто чтобы вспомнить реальность - на самом деле ее выиграла Красная Армия, - отмечает лондонец, разместив в твиттере не только фото водружения флага над рейхстагом, но и цитату Хемингуэя: "Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить".

Еще один популярный комментарий - картинка, обстебывающая непропорциональную радость американских спортсменов первому месту.