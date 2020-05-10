2020-05-10T10:47:54+03:00
В мире

«Американская пропаганда – дерьмо на стероидах»: пользователей возмутили слова Белого дома о Победе

Как пользователи отреагировали на пост из Вашингтона о роли Америки и Британии в свержении нацистов
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом Василий Данилович Соколовский во время церемонии подписания Декларации о поражении Германии. Фото: Евгений Халдей/ТАССМаршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом Василий Данилович Соколовский во время церемонии подписания Декларации о поражении Германии. Фото: Евгений Халдей/ТАСС
Изменить размер текста:

Накануне 9 мая Белый дом поразил очередным откровением. В официальных сообщениях в твиттере, фейсбуке и Инстаграме Белый дом назвал Соединенные Штаты и Великобританию победителями нацизма, умудрившись ни словом ни полусловом не обмолвиться о роли Советского Союза.

"Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки побеждает всегда. Именно это и происходит сейчас", - гласит пост, сопровождающий новостной ролик.

Далекий от объективности месседж вызвал шквал эмоций у пользователей соцсетей из разных стран. Они завалили Белый дом комментариями, в которых назвали сообщение неуважением к роли союзников в этой войне.

"Кто написал эту чушь? - негодует в фейсбуке австралиец Майкл Тернер. - Нет упоминания о Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Франции, России, Чехословакии, Польше и многих-многих других. Отсутствие мысли и неуважение".

Тональность комментариев в разных соцсетях различна. В фейсбуке - это негодование и призывы к объективности. Пользователи Инстаграма через одного советуют Белому дому принести официальные извинения.

А вот твиттеряне принялись активно обстебывать сообщение словами и картинками. (Благо, что за публикацию исторических снимков твиттер, в отличие от фейсбука, не банил). "Вы сделали 12 ошибок в слове US", - отметила пользовательница, намекая на то, что справедливо было бы написать "USSR".

Один из самых популярных фотокомментов - снимок с Егоровым и Кантарией, водружающими советский флаг над рейхстагом. Пользователи упражняются в остроумии, подписывая фотографию: "Рядовой Райан "над рейхстагом", "Очень красивый американский флаг".

Кто-то нарочито грубо, под стать американской фальсификации, наносит на советский флаг американскую раскраску. "Не забыть", - притворно всхлипнул над таким коллажем англоязычный пользователь.

"Спасибо американцам Егорову и Кантарии - символам настоящей победы", - гласит ироничная подпись под портретом советских солдат.

"Разве Россия не сыграла свою роль и в этой победе? Наверное, поэтому они и празднуют День Победы 9 мая", - задается логичным вопросом один из зарубежных пользователей соцсетей.

"Не тем парням сдались нацисты", - комментируют твиттеряне фото подписания акта о капитуляции Германии.

"Да вы, ребят, с ума посходили", - отметил некий испаноязычный синьор, поместив смешную картинку с динозаврами.

"Американская пропаганда - дерьмо на стероидах. По крайней мере, уважайте историю. СССР взял Берлин и закончил войну, потеряв почти 30 миллионов жизней", - пишет британский пользователь.

Примечательно, что авторы негодующих комментариев - не только выходцы из бывшего СССР, но и коренные британцы. Казалось бы, чего им возмущаться: их страну Белый дом милостиво отметил среди "победителей". Но справедливость оказалась сильнее. "Благодаря Красной Армии нацисты понесли более 80 процентов потерь на Восточном фронте, - напоминает Бенджамин Нортон из Англии, - но США десятилетиями стирали историю, чтобы превратиться в фальшивого героя".

"Кажется, я довольно часто использовал эту фотографию на прошлой неделе - просто чтобы вспомнить реальность - на самом деле ее выиграла Красная Армия, - отмечает лондонец, разместив в твиттере не только фото водружения флага над рейхстагом, но и цитату Хемингуэя: "Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить".

Еще один популярный комментарий - картинка, обстебывающая непропорциональную радость американских спортсменов первому месту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Операция «Гедеон»: американские наемники пытались свергнуть власть в Венесуэле. Трамп все отрицает
В стране, которая отчаянно сопротивляется доминированию Вашингтона, произошли события, очень похожие на высадку «солдат удачи» из США на Кубу в середине прошлого века
Новости 24
Эстония первой получит потенциальное японское лекарство против коронавируса
На помощь пострадавшим от пандемии предприятиям выделили больше 81 миллиарда рублей
Новый учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате
Сергей Жвачкин по телефону поздравил ветеранов с Днем Победы
Джонсон собирается снять домашнюю самоизоляцию в Британии
В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом при купании в реке
В России от коонавируса умерли еще 88 человек
Путин заявил, что "квасный и затхлый" патриотизм не может быть национальной идей России
Масочный и перчаточный режим могут изменить сроки пандемии коронавируса в России
Украинский посол считает звонки Меркель Путину "залогом спокойного сна"
Россиян ждут в этом году еще одни длинные выходные
В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек
В МВД отказались от идеи ужесточать наказание за побои
Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов
Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке
Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме
В Ухане впервые за месяц выявили новый случай коронавируса
В МВД заявили о снижении случаев домашнего насилия за время самоизоляции
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Боец UFC завершил карьеру из-за того, что нашел красивую девушку
Уже трое детей в Нью-Йорке умерли от нового синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Последние новости на утро 10 мая 2020: определены сроки открытия магазинов одежды в России
Названы самые грязные места в салоне самолета