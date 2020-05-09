В Белом доме назвали победителями нацизма только США и Великобританию

9 Май 2020 2020-05-09T18:18:52+03:00

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В Белом доме назвали Соединенные Штаты и Великобританию победителями нацизма, при этом Советский Союз в публикации не упоминается. Такое заявление вместе с поздравления в честь 75-летия Победы было опубликовано в Instagram-аккаунте администрации США 9 мая.

В сообщении говорится, что 8 мая 1945 года США и Великобритания «одержали победу над нацистами».

- 8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух победит всегда. В конце концов, так и происходит, - добавили представители Белого дома.

Ранее российский посол в Америке заявлял, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Он заявил, что «дезинформационная кампанию, развязанную в ряде стран с целью принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом» - это абсолютно неприемлемо.

ИСТОЧНИК KP.RU