2020-05-10T11:20:29+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов: Я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем

Российский боец высказался о поединке, победитель которого - Джастин Гэтжи - станет его следующим противником
Кирилл СЕРОВ
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Российский боец высказался о поединке, победитель которого - Джастин Гэтжи - станет его следующим противникомРоссийский боец высказался о поединке, победитель которого - Джастин Гэтжи - станет его следующим противникомФото: EAST NEWS
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Сегодня, в ночь на 10 мая, во Флориде за закрытыми дверями прошел турнир UFC. В главном бою вечера встречались Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, где неожиданную победу техническим нокаутом одержал Гэтжи. Вообще-то с Фергюсоном должен был сражаться Хабиб Нурмагомедов, защищая свой чемпионский пояс в легком весе. Но российский боец, находящийся в самоизоляции в Дагестане, не смог прилететь в США и ему нашли замену.

После победы Гэтжи Хабиб на писал в соцсетях: «Без комментариев». А чуть позже продолжил.

«В этом спорте и, особенно, в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем», - написал Хабиб.

Гэтжи после боя признал, что пока он не победил Хабиба, он еще не настоящий чемпион. Фергюсон же в свое оправдание сказал, что он готовился к бою с другим соперником.

«Понимаете, у меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес. Кроме того, Джастин чертовски хорош. Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Если бы бой не прервали, я бы дошёл до конца», - заявил Фергюсон.

При этом глава UFC Дана Уайт сказал, что бой можно было остановить и раньше, не доводя до избиения.

Напомним, что еще накануне турнира Уайт заявил, что Нурмагомедов сможет встретиться с победителем боя Фергюсон – Гэтжи этим летом, после того наберет форму после Рамадана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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