Джастин Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона на UFC 249

В американском городе Джексонвилл, штат Флорида, в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени прошел, кажется, первый серьезный спортивный международный турнир эпохи коронавируса. Дэйна Уайт смог собрать в зале без зрителей, требование времени, очередной турнир UFC под номером 249. Состязание должно было пройти еще 19 апреля в Нью-Йорке и там должен был драться Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Однако самая долгожданная схватка промоушена сорвалась, поскольку в пятый раз не удалось свести двух бойцов ММА. Причиной всему стал коронавирус.

И для американца мексиканского происхождения Тони Фергюсона нашли замену - соперником стал Джастин Гэтжи. Победитель этого поединка получал в свое пользование титул временного чемпиона UFC в легком весе. Такой выход из ситуации нашли организаторы промоушена.

При этом, перед началом турнира возникла своя "особая" ситуация. Один из бойцов заболел. У бразильца Роналдо Соузы был обнаружен коронавирус и его отменили. Других бойцов ему "инфицировать" не удалось - сам Соуза заразился от одного из членов своей семьи.

На этом турнире был большой файткард и в одном из предварительных, "разогревочных" боев россиянин Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом. Олейнику отдали свои голоса двое из трех судей - 29:28, 29:28, 28:29.

А вот одним из самых ярких моментов турнира стал поединок Френсиса Нганну, который на первой минуте боя нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка. Так, что сопернику пришлось обращаться к докторам и покидать октагон только с посторонней помощью. Сидевший у октагона и работавший комментатором известный боец Даниэль Кормье раскрыл рот от удивления.

В со-главном поединке вечера Генри Сейхудо одержал победу нокаутом. По ходу схватки он получил сильное рассечение, но затем "дожал" соперника, сделав мощный удар коленом. После чего объявил о завершении своей карьеры в UFC.

И вот настало время главной схватки вечера. Тони Фергюсон вышел фаворитом на встречи против Джастина Гэтжи. Поединок выдался очень ярким и держал в напряжении в первом, втором, третьем раунде. Потому что Гэтжи держался очень уверенно и нанес немало ударов по грозному Фергюсону. А в четвертом раунде Тони получил пару опасных ударов. Джастин очень уверенно вел бой.

И в середине пятого раунда поединок был остановлен досрочно. Фергюсон проиграл встречу и теперь его бой против Хабиба теряет смысл. Гэтжи отправил в нокаут Тони, стал временным чемпионом. И ждет боя против Нурмагомедова.

Хабиб после поединка был краток в Твиттере: "Без комментариев". Нурмагомедова поразил исход главного поединка на UFC 249.