Как одна коробка рассорила весь подъезд, а затем сделала людей добрее

В моем дворе аттракцион для самых маленьких: попугай на пружине. Как и все остальное, он обтянут сигнальной лентой. Красный какаду «обвиняется» в том, что доставлял детям радость. В подъезд регулярно наведываются киргизы в космических комбинезонах и опрыскивают перила первого этажа. Иногда пшикают в потолок. На лестничной клетке ежедневно выставляется пустой шкалик из-под водки.

Довольно, надо привнести луч света в темное царство. Периодически в соцсетях всплывают посты про скрытных добряков: оставляют маски и продукты в подъездах. Решил поставить в своем коробку добра. Взял пустой картонный ящик и налепил на него красочное объявление.

«Дорогие соседи, если нуждаетесь в продуктах — берите. Если хотите поделиться с ближним положите. Кладите только еду с нормальным сроком годности. Продукты, которые лежат здесь, обработаны моющим средством. Делайте также.

P.S. Соблюдайте самоизоляцию. Скоро мы победим эту заразу и снова будем гулять. Всем хорошего дня!»

День первый

Решил класть только продукты с долгим сроком годности. В супермаркете зацепил пару пачек макарон, консервы, крекеры и коробку овсяной крупы. Каждую упаковку обработал дома и сложил в прозрачный пакет. Так мне показалось, выглядит более стерильно. Скинул все в коробку добра, которую установил на первом этаже.

Вечером вышел проверить. Спускаюсь, а ящика и след простыл.

День второй

Всю ночь не мог уснуть. Как же так, это я для людей, а они… Наверное, это уборщицы стащили. Задам этим мигрантам! Или черт с ними, смириться и поставить новую. Показать, что добро не сдается. А может, это нечестный жилец утащил?

На утро пошел выносить мусор и вдруг вижу — стоит мой ящик на том же месте. Пустой. Обрадовался и побежал в магазин. Купил еще макарон, чай и печенье.

День третий

По утру выбрался проверить, как поживает мой эксперимент. На первом этаже были слышны голоса. Вокруг коробки собрались соседи. Дискуссия проходила на повышенных тонах. Дородная тетушка приказывала уборщице вынести коробку. Оппонировали ей пару мужчин. Были здесь и жильцы-коллаборационисты, готовые примкнуть к победившей стороне. Они старательно кивали, каждый раз, когда одна из сторон выдавала новый аргумент

— ...а я говорю, выбросите!

— Чем мешает?

— Тараканы заведутся — будете знать.

— Какие тараканы? Все давно сбежали от радиации.

— Тогда бомбу подкинут.

— Так ее можно и под дверь вам кинуть.

— Делайте что хотите, я ее ночью выкину, — поставила в точку в споре женщина.

Вечером в коробке появились банка фасоли и соленых огурцов. Это был не я.

День четвертый

Коробка стояла. Макароны вновь ушли первыми. Добавилось еще пару банок консервов. Проверять бегал несколько раз на дню. Чтобы маскироваться, если кто-то проходил мимо, делал вид, будто копаюсь в почтовом ящике. В одну из вылазок заметил мать с дочкой-дошкольницей, которые возвращались из магазина. В коробку они закинули печенье и гречку.

Ящик окончательно зажил своей жизнью.Фото: Андрей АБРАМОВ

День пятый

Уборщики старательно пшикали все вокруг коробки и под ней. Кто-то кинул в коробку фантик от конфеты. Достал. Затем появились пару потрепанных бульварных романов. Не позволю превратиться коробке в урну добра. Вытряхнул хлам. Наблюдаем дальше.

День шестой

Ящик окончательно зажил своей жизнью. С утра стоял пустой. К обеду появлялась пара банок. Потом они исчезали. А к вечеру вновь появлялись продукты. Даже конфеты и пряники. Эксперимент считаю удачным.

Инициатива похвальная, но с точки зрения гигиены есть вопросыФото: Андрей АБРАМОВ

ВОПРОС ВРАЧУ

Брать продукты в подъезде — это опасно?

— Инициатива похвальная, но с точки зрения гигиены есть вопросы, — объясняет врач-гигиенист Дмитрий Путилкин. — Если предположить, что все жильцы будут добросовестно класть только продукты из магазина, где следят за условиями хранения и сроком, тогда все нормально. Но как врач, я не могу советовать брать неизвестные товары. Не потому, что на них может быть коронавирус — вряд ли больной специально стоял и кашлял над коробкой, хотя и это возможно. Непонятно, что за продукты складывают люди. Любые товары, которые приносите домой, нужно протирать антисептиком или обрабатывать средством из набора бытовой химии. Делайте это в коридоре, не стоит нести пакеты сразу на кухню. По возможности упаковки лучше выбрасывать, а крупу, макароны и подобные продукты пересыпать в емкости для хранения. Тщательно мойте руки после возвращения домой.

В беседку сквера в Кунцево кто-то поставил коробку с едой для бездомных.Фото: СОЦСЕТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Добро по всей Москве

В беседку сквера в Кунцево кто-то поставил коробку с едой для бездомных. Ее наполняются хлебом каждый день. Коробка добра появилась в Тушино в доме Яна Райниса, 16/2 и постоянно наполняется. В районе Сокол в одном из подъездов по почтовым ящикам раскидали конверты — в каждом по пять масок.

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