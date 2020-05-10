Эксперты объяснили, почему во время пандемии люди верят конспирологам и видят врагов во всех подряд

По мере распространения пандемии уровень стресса, недовольства и недоверия в обществе растет. Нас раздражает, что медики не могут справиться с вирусом, а политики принимают меры, которые разрушают привычный образ жизни. Нас гнетет страх потерять работу и остаться без средств к существованию. Градус напряжения повышается, и это видно по росту истеричных настроений в соцсетях: пользователи все чаще стали использовать резкие выражения и с энтузиазмом начинают искать виноватых. Во многом этому способствуют когнитивные искажения - мы попадаем в ловушки нашего собственного сознания. Разберем четыре наиболее типичные ошибки мышления.

1. Инерция мышления

В чем выражается: люди пытаются жить прежней жизнью - не верят, что мытье рук и социальное дистанцирование защищают от коронавируса, думают, как бы обойти ограничения, ходят в “подпольные” спортзалы, собираются компаниями, посещают коллективные богослужения...

На чем основана: древний инстинкт велит нам - в любой новой ситуации нужно действовать так же, как и раньше - это самый безопасный вариант. И это логично, любую возникшую проблему мы решаем на основе прошлого опыта. Но случается, что старые решения в новых условиях не работают. Например, когда вы пересаживаетесь с “механики” на машину с автоматом, левая нога по привычке продолжает искать педаль сцепления. А ее уже нет. После того, как несколько раз вы инстинктивно нажмете на педаль тормоза и устроите себе экстренное торможение, вы избавитесь от старой привычки. Но менять образ жизни и убеждения гораздо сложнее.

Потому что старые условия жизни являются для нас зоной комфорта, здесь мы чувствуем себя в уверенности и безопасности. Поэтому граждане часто энергично сопротивляются любым изменениям и игнорируют любую информацию, которая противоречит привычной картине мира. Кстати, именно поэтому часть людей старшего поколения так энергично призывают вернуться в СССР. Психологическая инерция заставляет их до сих пор искать карманы в новом пальто на том же месте, где они были в старом. Часть наших современников таким же образом попали в когнитивную ловушку инерции мышления и в ситуации с коронавирусом. Они знают угрожающую статистику, видят ролики из переполненных реанимационных отделений коронавирусных больниц, но пытаются вести прежний образ жизни, несмотря на то что окружающая действительность говорит, что это невозможно. К сожалению, надо свыкнуться с мыслью, что еще очень нескоро наша жизнь вернется в прежнее русло. если вообще вернется.

2. Склонность воспринимать только ту информацию, которая согласуется с нашими убеждениями

В чем выражается: люди верят, что коронавирус искусственно создали то ли китайцы, то ли американцы, чтобы всем навредить. Или же коронавируса вовсе не существует, это придуманная проблема, на которой кто-то зарабатывает. Полагают, что официальная статистика врет: в реальности умерших гораздо больше или наоборот - гораздо меньше.

На чем основана: это системная когнитивная ошибка заключается в стремлении искать и считать правдивыми только те факты и мнения, которые подтверждают нашу собственную точку зрения. Допустим, вам всегда казалось, что Россия находится в кольце врагов, которые постоянно замышляют что-то зловещее. Тогда высказывания о том, что вирус специально создали коварные китайцы в лаборатории Уханя покажутся вам очень убедительными. Хотя ученые уже привели железобетонные доказательства естественного происхождение вируса. Однако вы, скорее всего, будете игнорировать эти доводы, потому что они противоречат вашей картине мира.

Зато анонимный горлопан из соцсетей, убежденный, что коронавирус это биологическое оружие, покажется источником, заслуживающим доверия. Тем более, что алгоритмы соцсетей устроены таким образом, что будут подбрасывать вам в ленту новости, которые вас интересуют. В данном случае - весь этот конспирологический мусор про Covid-19. И вы еще больше утвердитесь в своих подозрениях, поскольку увидите, что их разделяет большое количество пользователей.

3. Враждебная атрибуция намерений

В чем выражается: в склонности приписывать другим людям дурные намерения. Этот феномен мы легко можем наблюдать в социальных сетях во время пандемии. Мамочек, которые выходят погулять с детьми, называют идиотками, которые игнорируют опасность заражения. Хотя как они могут заразиться гуляя в одиночестве? Тех, кто пытается разобраться, а не слишком ли мы перестарались с ограничительными мерами (возможно борьба с коронавирусом наносит бОльший ущерб обществу, чем сама болезнь) тут же записывают во враги народа. Уровень этой истерии заметно вырос в последнее время.

На чем основана: нам свойственно зачастую приписывать дурные намерения другим людям, особенно, когда мы не понимаем логику их действий. Например, люди, напуганные коронавирусом, порой травят в соцсетях тех, кто ходит на улице без масок и перчаток. Таких граждан обвиняют в злом намерении заразить окружающих. И вообще, какого черта они оказались на улице? Хотя в действительности Всемирная организация здравоохранения не рекомендует здоровым людям носить маски на улице, это имеет смысл только в тесном помещении, где много людей. А на улицу люди выходят по целому ряду уважительных причин: один работает, другой идет в магазин за продуктами, третий помогает пожилым родственникам, а четвертый - записался в волонтеры. Не зная мотивации других людей и приписывая им дурные намерения, мы повышаем уровень стресса и враждебности в своей личной жизни и в обществе в целом. Так жизнь во время пандемии превращается в ад.

4. Пренебрежение вероятностью

В чем выражается: мы лихорадочно листаем ленты новостей и сходим с ума, читая горы медицинских статей в надежде найти 100-процентный способ избежать заражения.

На чем основано: эта когнитивная ошибка вытекает из неспособности человека правильно оценивать риски. Яркий пример это наш страх летать на самолетах. Садясь в автомобиль мы подобного трепета не испытываем. Хотя в мире ежегодно погибает в ДТП более 1 миллиона 300 тысяч человек. А авиакатастрофы унесли в 2019 году жизни только 257 пассажиров. Наш страх не рационален, но объясним потому что состояние полета совершенно неестественно для нашего организма.

Такую же иррациональную реакцию вызывает у нашего сознания шумиха вокруг коронавируса. Мы порой преувеличиваем опасность: от коронавируса в нашей стране умерло менее 2 тысяч человек, для сравнения ежегодно в ДТП погибает около 17 тысяч. Безусловно, важно выполнять рекомендации медиков, но и запугивать себя катастрофическими сценариями бессмысленно. Пока не существует 100-процентного способа избежать заражения. Не потому что медики скрывают его от народа, просто болезнь новая, неисследованная и даже среди профессионалов нет единого мнения по ключевым вопросам лечения и профилактики. Но соблюдение уже обнародованных мер делает вероятность инфицирования крайне небольшой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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