Эксперт рассказал, можно ли «выключить» Солнце и как оно влияет на погоду

Зима без снега, нашествие коронавируса, странные полярные сияния – кажется, природа восстала на человека и вознамерилась стереть его с лица Земли. А тут еще упорно говорят, что Солнце остывает. Правильное место, где точно знают правду – Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца в Физическом институте им. Лебедева РАН. Мы вывалили на главного научного сотрудника ФИАН, доктора физических наук Сергея Богачева все наши страхи, и он терпеливо ответил. Теперь, по крайней мере, мы точно знаем, чего стоит бояться, а чего нет.

- Солнце никак не запустит новый цикл активности. Наша звезда засыпает?

- Переход от падения активности к росту не происходит на нашей звезде одномоментно. Какое-то время (около года) на Солнце сосуществуют оба тренда. В этот период, как, например, сейчас, на диске можно вместе наблюдать солнечные пятна обоих циклов – «умирающие» пятна от предыдущего цикла, и новые от нарождающегося. Вместе с тем, если ещё полгода назад я бы сказал, что мы видим 90 % пятен старого цикла, и 10 % пятен нового цикла, сейчас оценил бы пропорции как 60 на 40 в пользу нового. Если этот тренд не изменится, к осени Солнце обновится полностью, и начнется новый цикл.

- Но последние лет тридцать максимумы солнечной активности становятся все «минимальнее». Грозит ли нам «малый ледниковый период», как в XVII веке, когда лета практически не было, а зимы стояли невероятно суровые?

- Чтобы вы лучше понимали, как это работает, проведу аналогию с радио. Как радио передает голос и музыку в наши приемники? Оно посылает основную, базовую частоту, ее называют несущей. А на эту частоту уже накладывается голос и музыка. У солнца есть основной, базовый цикл активности, этот цикл длится 11 лет. Это как бы несущая частота в радиопередаче, она есть всегда и без нее радио вещать не может. На него, однако, накладываются более продолжительные, вековые и тысячелетние, циклы (наверняка есть и еще более длинные, но мы о них ничего не знаем). Что мы наблюдаем сейчас? Базовый цикл в 11 лет никуда не делся. Но длинный, вековой цикл испытывает спад, его активность идёт вниз. Насколько это «страшно»? Последние лет сто длинный, вековой цикл был на подъеме, мы жили в эпоху очень сильной солнечной активности. Видимо, сейчас, очень медленно и постепенно, Солнце начинает «скатываться» с этого «горба» вниз. Будет ли это падение очень глубоким? Сказать трудно. В любом случае, современная ситуация пока ещё очень далека от того, о чем нам сообщают летописи XVII века.

- Может ли Солнце «сломаться» и стать переменной звездой?

- Солнце относится к одному из самых распространённых типов звёзд во Вселенной, который очень хорошо изучен. Ни на каком этапе своей эволюции такие звёзды не могут стать переменными. Напротив, всё говорит о том, что их главной особенностью является способность светить, почти не меняя своего уровня, на протяжении не менее 10 миллиардов лет. Солнце и звезды его типа испытывают небольшой рост светимости, примерно на 10% каждый миллиард лет, но в масштабах жизни человечества это незаметно. Сильные изменения с Солнцем будут происходить в момент его «умирания», когда в нём исчерпается водородное топливо и нарушится газовое равновесие, но до этого ещё не менее 4-5 миллиардов лет.

- Итак, активность Солнца, может быть, медленно снижается. Как это связано с погодой, которая явно «дурит»?

- Я бы не сказал, что активность Солнца влияет на погоду. Если случилась тёплая зима, или, наоборот, холодное лето, то это просто перераспределение тепла по самой Земле. Я уверяю вас: если у нас с вами, например, лето тёплое, то где-то на Земле в этот момент обязательно происходит похолодание. Сумма тепла при этом не меняется, и это фундаментальный закон. Существуют, однако, не погодные, а климатические изменения, когда температура падает или снижается в масштабах всей планеты. Здесь, действительно, часто винят Солнце. Возможно, это справедливо. Но как именно это происходит, сказать пока трудно. Наш соотечественник, крупный и авторитетный ученый Александр Чижевский, который считается родоначальником учения о солнечно-земных связях, собрал множество фактов о таком влиянии, но так и не смог придумать механизм, который их объясняет. Я лично полагаю, что в части климата влияние Солнца осуществляется через разрушение парниковых газов.

- А как активность Солнца влияет на глобальное потепление?

- Сразу скажу, что я не верю в глобальное потепление в том смысле, как его обычно подают, как результат влияния цивилизации. Климат Земли в целом должен испытывать колебания на протяжении тысячелетий, и, скорее всего, мы просто живём на фазе роста такого колебания. Почему-то забывают, что главным парниковым газом является не углекислый газ, а обычный водяной пар, к формированию которого человечество уж точно не имеет отношения. Этот пар, к слову, повышает среднюю температуру Земли примерно на 40 градусов. Борцам с парниковым эффектом следует задуматься, что было бы с нами, если бы его не было. Это как если бы тепличные тюльпаны начали бороться против теплицы. В истории Земли не известны периоды значительного потепления, а вот периодов похолодания очень много – это так называемые ледниковые периоды. Так что я призываю не бояться глобального потепления.

- Пугают, что Солнце станет визуально больше, потому что остынет. Якобы в древности Солнце было таким большим, что Луна не могла его закрыть, и полных солнечных затмений не было.

- Нет, это не имеет под собой никаких оснований. Кольцеобразные солнечные затмения наблюдаются и сейчас. Ближайшее будет, кстати, всего через месяц, 21 июня. Такая форма затмения связана не с размером Солнца, а с размером закрывающей его Луны. Орбита Луны – это не круг, а довольно заметный эллипс, то есть орбита Луны вытянута. По этой причине Луна зрительно становится то больше, то меньше. Когда Луна полная и крупная, происходит Суперлуние – термин новый, но уже ставший популярным. Если Солнце во время затмения закрывается Луной, когда у Луны видимый размер маленький, то вокруг лунного диска продолжает светить солнечный край, который мы видим как кольцо. Зрелище довольно красивое, но астрономы его не любят – такое кольцо мешает наблюдать корону Солнца, ради которой учёные и ездят на затмения.

- В популярных СМИ можно прочитать, что вырос уровень космической радиации. От этого якобы небезопасно летать на самолетах. Правда ли это?

- Есть такая фраза – мы все живём на дне воздушного океана. Это очень хорошо описывает реальную ситуацию. Действительно, почти все «штормы», которые снаружи насылает на нас Солнце, разбиваются о поверхность этого океана и не доходят до Земли. Жёсткие солнечные излучения полностью блокируются на высотах около 30 км. Так как гражданская авиация летает на высотах 10-11 км, то такие полёты полностью безопасны. Единственный вид транспорта, который может подниматься на такие высоты, за исключением ракет, это воздушные шары и разного рода метеорологические зонды, и это беспилотники. Периодически обсуждают, могут ли случиться разного рода супер вспышки, которые окажутся способны пробить атмосферу Земли, но в истории научных наблюдений Солнца ни одного такого события зарегистрировано не было. Не следует забывать, что Солнце - это звезда карлик, как бы обидно это не звучало. Возможно, оно в принципе не способно на супершторм.

Если вспышек на Солнце не было, а частицы появились, и полярное сияние случилось, то возникает вопрос, откуда эти частицы они взялись.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Правда ли, что на Земле стали происходить полярные сияния, не связанные с Солнцем, и что этого загадочного явления никто не понимает?

- Нет, это не вполне научно. Природа полярных сияний хорошо известна. Это - свечение газов (в основном, кислорода) в верхней атмосфере. Газ светится, потому что его бомбардируют заряженные частицы из космоса. Такие частицы привязаны к линиям магнитного поля Земли, они – пленники этих линий и оторваться от них не могут. Так как все линии ведут к магнитным полюсам (это знают все, кто хоть раз держал в руке компас), то именно у магнитных полюсов и происходят сияния. Правда, во время очень крупных солнечных вспышек некоторые частицы могут срываться с линий магнитного поля и «высыпаться» на средних широтах, например на уровне Москвы, а иногда и даже у экватора. Тогда москвичи, а то и африканцы, видят полярные сияния. Если вспышек на Солнце не было, а частицы появились, и полярное сияние случилось, то возникает вопрос, откуда эти частицы они взялись. Пока что нам всегда удавалось найти активное солнечное событие, которое стало причиной полярного сияния. Просто иногда это не обязательно крупная вспышка, и причина может казаться неочевидной, но она есть и всегда отыскивается.

- Радиолюбители говорят, что радиосвязь с прошлого года стала какая-то не та, аномальная. И винят именно аномальное Солнце.

- Как происходит дальняя радиосвязь? Солнечное излучение разрушает атомы воздуха в верхней атмосфере, разбивая их на ионы и электроны, и создаёт заряженный слой газа – ионосферу. В зависимости от концентрации электронов и ионов, это слой отражает радиоволны. Толщина и мощность отражающего слоя зависит от интенсивности жёсткого (рентгеновского, гамма-излучения) Солнца. Отсюда понятно, что и радиосвязь очень сильно зависит от солнечного цикла. Но не только. Например, радиоволны с длиной 100 метров отражаются от ионосферы всегда, радиосвязь есть постоянно. А вот радиоволны длиной 10 метров - как повезёт. Помимо этого, ионосфера бывает «дневная» и «ночная». Днем ее бомбардируют жесткие солнечные лучи, ночью – нет. Так или иначе, у ионосферы - своя физика, своя жизнь, и даже при постоянном уровне солнечного излучения ионосфера может перестраиваться. Я думаю, радиолюбители знают это всё кончиками пальцев, в отличие от меня. С точки зрения физики Солнца уровень его активности с 2019 года слегка подрос, и, я полагаю, что прохождение радиоволн длиной в десятки метров должно улучшиться.

- Раз мы заговорили о радио, не могу не задать вопрос, от физики Солнца далекий, но для наших читателей очень важный. Многие жалуются, что постоянно слышат гул электропроводки. Провода – это ведь излучатели радиосигнала. Но непонятно, как наши головы научились напрямую воспринимать такое «радио». Мы часом не испортили природу, свои мозги тем, что опутали планету проводами?

- Да, это уже очень далеко от физики Солнца, поэтому мои знания становятся неуверенными, но скажу, как думаю. Человечество уже более ста лет живёт в электромагнитном мире, мы окружены огромным количеством приборов, через наше тело непрерывно проходят потоки радиоизлучения. Если задуматься, визуализировать мысленно эту картину, то может, действительно, стать страшно за здоровье. Но, с другой стороны, мы же не внезапно попали в эту среду. В ней рождаются и формируются поколения людей. Неизбежно происходит некая адаптация, подстройка. Достоверных фактов негативного влияния на здоровье электромагнитных полей от линий переменного тока не существует. Да и в целом за эти 100 лет продолжительность жизни человека скорее возросла, чем снизилась. Очень много говорят о резонансах Шумана, естественном электромагнитном фоне в атмосфере Земли. Эти волны никак не связаны с деятельностью человека и были всегда. При них жили ещё неандертальцы. Так что здесь, я думаю, эволюционная адаптация зашла ещё дальше.

- Ученые и военные постоянно ставят эксперименты, нагревают ионосферу. Вокруг радара HAARP на Аляске сложилась целая мифология. Насколько опасны такие опыты?

- Да, ученые проводят такие опыты. Они воздействуют на ионосферу излучением и регистрируют её отклик. Это один из способов изучения свойств ионосферы, которая, с одной стороны, очень важна – для той же радиосвязи, с другой – плохо изучена. Такие эксперименты могут пугать, но важно понимать, что они очень локальные. Какие-либо серьёзные изменения в ионосфере требуют накачки очень большой энергии, которая просто недоступна. Это как изменение климата – человечество никогда не научится управлять погодой, так как для этого у него никогда не будет достаточно энергии. Если есть опасение, что эти научные эксперименты перерастут во что-то большее, то мне трудно представить, зачем бы это понадобилось. Создать климатическое оружие? Даже полное разрушение ионосферы не приведёт, насколько я вижу, как учёный, к какой-то серьёзной перестройке климата или погоды. Опять же ионосфера создаётся Солнцем, и как только воздействие человека будет снято, ионосфера восстановится. Солнце, пока, слава Богу, выключить никому на Земле не под силу. Так что, думаю, всё будет хорошо.