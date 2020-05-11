2020-05-10T22:28:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 11 мая 2020 года составило 34 306 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 11 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 11 мая 2020 года составило 34 306 человек. Всего за сутки больницы покинули 2 390 пациентов. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное, повторные тесты на covid-19 показали отсутствие вируса в организме.

По данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 209 тысяч инфицированных.

Ранее сайт kp.ru писал, в стране продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. К слову, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в этот день глава государства Владимир Путин обсудит возможность продления нерабочих дней в России.

Тем временем, масочный и перчаточный режим могут изменить сроки пандемии коронавируса в нашей стране. Ученые спрогнозировали снижение заболеваемости covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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