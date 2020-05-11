2020-05-11T13:08:06+03:00
В мире

Саудовская Аравия повышает налоги в три раза: в бюджете почти не осталось денег из-за коронавируса

А еще два месяца назад страна была готова залить весь мир дешевой нефтью
Влад СМЕРТИН
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Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саудовская Аравия объявила о введении жестких мер экономии. С 1 июня королевство прекращает выплаты подданным в связи с ростом прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость. Махом в 3 раза – с 5 до 15%.

Власти Саудовской Аравии оказались в том же положении, что и российские: спрос на основной источник бюджетных доходов, то есть нефть, колоссально упал из-за пандемии коронавируса. При этом болезнь не обошла и эту страну, так что от государственной казны потребовались дополнительные расходы на медицину.

- Конечно, это болезненные меры, но они необходимы для поддержания финансовой и экономической стабильности и преодоления беспрецедентного коронавирусного кризиса с наименьшим возможным ущербом, - заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.

В стране коронавирус диагностирован у 37 тысяч человек. Зарегистрировано 239 погибших.

Поводом для таких мер стали итоги первого квартала 2020-го: расходы бюджета оказались на 9 млрд долларов больше доходов. Не удивительно, ведь нефтяные доходы, которые составляют львиную долю казны, упали на четверть. К тому же на минимуме с 2011 года золотовалютные запасы страны.

Приходится идти на непопулярные меры. НДС, который решено повысить в 3 раза, вообще ввели в стране недавно – в 2018. До этого подданные королевства не платили налог, который в развитых странах составляет основу бюджета. Отказ от выплат в связи с ростом прожиточного минимума (так называемая надбавка на дороговизну) затронет бюджетников, но их в стране почти 2/3.

Это не первый этап затягивания поясов саудитами. Ранее им пришлось отказаться от визовых сборов и урезать субсидии на оплату электричества и воды. Кроме того, занятым в частном секторе обещали сохранить только 60% зарплат, а оставшуюся часть предприниматели могут без последствий для себя урезать.

При этом стоит отметить, что саудиты сами испытывали себя на прочность. Когда в начале марта странам ОПЕК+ не удалось договориться о новом этапе сокращения добычи нефти, сделка ведущих экспортеров черного золота распалась. Фактически это значило, что согласованно не будут действовать Москва и Эр-Рияд – два главных игрока на нефтяном рынке. Саудиты уже через несколько часов после неудачных переговоров стали предлагать беспрецедентные скидки, в том числе и покупателям в Европе.

Техническая возможность залить мир дешевой нефтью у Саудовской Аравии была. Не зря же власти страны годами вкладывались в новые мощности добычи, которые в «мирное» время стояли без дела. Зато при необходимости страна смогла быстро увеличить добычу. Благо, и природные условия позволяют: нефти на Аравийском полуострове столько, что, кажется, можно палку в землю воткнуть, и брызнет черный фонтан.

Только вот нынешняя ситуация отличается от других кризисов. Не важно, сколько нефти в твоей земле, и как быстро ты можешь ее добыть, если она никому не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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