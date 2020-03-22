2020-03-22T11:54:32+03:00
Экономика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

Новые поколения в странах Персидского залива никогда не узнают богатства их отцов
Виктор МАТРОСОВ
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После разрыва сделки ОПЕК+ производители нефти открыли все шлюзы. Саудовская Аравия объявила о наращивании поставок на 2,5 млн баррелей в деньПосле разрыва сделки ОПЕК+ производители нефти открыли все шлюзы. Саудовская Аравия объявила о наращивании поставок на 2,5 млн баррелей в деньФото: REUTERS
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На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.

Начиная с середины 20 века, после открытия нефтяных месторождений, страны Персидского залива превратились из анархичного, отчаянно бедного региона в одно из самых богатейших мест на планете. Катар, Кувейт и ОАЭ стали богаче Швейцарии, а Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар находятся на одном уровне с Японией и Великобританией.

«Но это процветание не вечно. Нынешняя ценовая война ускорит час расплаты для неустойчивых экономик стран Залива», - пишет Фиклинг.

После разрыва сделки ОПЕК+ производители нефти открыли все шлюзы. Саудовская Аравия объявила о наращивании поставок на 2,5 млн баррелей в день, ОАЭ и Россия – на 200 тысяч баррелей, Кувейт – на 110 тысяч баррелей.

«Арабские монархии рассчитывают за счет увеличения поставок, хотя бы частично компенсировать потери от снижения цены барреля нефти», - отмечает Bloomberg.

Очень низкая себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии позволяет производителям быть в плюсе даже при цене в $10 за баррель. Но проблема в другом – бюджеты этих стран можно свести лишь при значительно более высокой цены на нефть.

Чистые финансовые активы саудовского правительства (резервы центрального банка плюс суверенные фонды минус государственный долг) сократились с 50% ВВП (в 2014 году, когда нефть стоила $100 за баррель) до 0,1% ВВП. Саудовская Аравия станет государством-должником, даже если цена на нефть вновь поднимется до $80 за баррель.

После падения цен на нефть в 2014 году саудовские власти были вынуждены идти на отмену пособий и повышение налогов с продаж, покончив с репутацией государства всеобщего благосостояния. Дальнейшее падение цен приведет к новым налогам и сокращению раздутого бюджетного сектора. Населению страны, в которой никогда не было демократических выборов, это явно не понравится. Придется урезать расходы на безопасность и оборону – сейчас они составляют треть бюджета Саудовской Аравии.

«Эра волшебных денежных машин для стран Персидского залива подошла к концу, - пишет Дэвид Фиклинг. – Последние полвека арабские монархии наслаждались волной невиданного богатства, но каждая волна рано или поздно разбивается о камни. Будущие поколения в этих странах никогда не узнают богатства, которое было у их отцов. Нефтяное проклятье не избежало страны Персидского Залива. Оно просто было отложено по времени».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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