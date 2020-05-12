Российское движение школьников запустило новый сезон конкурса «Добро не уходит на каникулы»

11 мая стартовал новый сезон конкурса для волонтерских отрядов «Добро не уходит на каникулы», реализуемого Российским движением школьников. В этот же день был открыт прием первичных заявок на участие.

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» проводится с целью создания эффективной системы развития добровольчества в школах. К участию в конкурсе приглашены действующие добровольческие отряды государственных, муниципальных бюджетных или автономных общеобразовательных организаций с численным составом 4 - 15 человек в возрасте от 8 до 17 лет, осуществляющие свою деятельность под руководством куратора. В этом году конкурс пройдет по семи номинациям:

1. Проекты по популяризации культуры безопасности среди школьников.

2. Проекты по сохранению экологии и заботе о животных.

3. Проекты по организации комфортной окружающей среды и благоустройству территорий.

4. Проекты по популяризации здорового образа жизни.

5. Проекты по сохранению культурного наследия и народной идентичности.

6. Проекты по проведению образовательных мероприятий для добровольцев.

7. Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе.

«За предыдущие сезоны конкурс «Добро не уходит на каникулы» выявил и поддержал множество отрядов юных добровольцев, у которых есть не только интересные идеи, но и огромное желание совершать добрые поступки, быть полезными обществу, совершенствовать и развивать волонтерское движение в России. Конечно, мы должны поддерживать такие стремления, помогать осуществлять самые смелые задумки, ведь эти ребята и есть будущее нашей страны!» – сказал герой Российской Федерации, летчик-космонавт, председатель «Российского движения школьников» Сергей Рязанский.

Добровольческие проекты будет оценивать экспертное жюри, состоящее из представителей крупнейших волонтерских и общественных организаций. Основными критериями оценки станут актуальность и социальная значимость проекта, логическая связанность и реализуемость проекта, инновационность и уникальность проекта, масштаб реализации проект, а также информационная открытость добровольческого (волонтерского) отряда.

«Детское добровольчество очень важно для всех нас. Ребята-активисты – это не только будущие наши помощники, не только надежда всего российского волонтерского движения. Уже сейчас тысячи детских проектов реально улучшают жизнь вокруг нас. Подростки заботятся о животных, облагораживают скверы и парки, берут шефство над памятниками, помогают бабушкам, ведут просветительские проекты для маленьких. В большинстве школ России существуют волонтерские отряды. Их инициативы необходимо поддерживать на всероссийском уровне, конкурс «Добро не уходит на каникулы» – отличный инструмент такой поддержки. Желаю всем ребятам удачи в конкурсе!» – поделился председатель «Ассоциации волонтерских центров» Артем Метелев.

Конкурс предлагает школьникам в летние месяцы каникул попробовать себя в добровольческой деятельности, решающей значимые социальные проблемы.

Партнерами проекта выступают Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики», Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы», Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» и Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

Информационная справка:

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется Российским движением школьников в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.

С 1 июня по 30 октября 2019 года он проходил в трех номинациях: «Лучшие практики» и «Добрый старт» – для волонтерских отрядов старше и младше двух лет, соответственно, а также «Бумеранг добра» – для индивидуальных участников. По итогам 2019 года конкурс объединил волонтёрские отряды из 82 субъектов Российской Федерации. Всего на конкурс было подано 1 537 заявок, самое большое количество заявок поступило из Республики Татарстан. По итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получили 380 добровольческих отрядов.

Итоговое мероприятие конкурса состоялось в городе Сочи, где собрались 70 отрядов юных волонтеров.