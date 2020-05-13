Молодежные стипендии от Русского географического общества

Через месяц, 12 июня, завершается конкурс Русского географического общества на право получения молодёжных Именных стипендий в 2020 году.

В конкурсе две номинации: «За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук» и «За успехи в общественной деятельности» (можно подать заявку на обе).

Побороться за стипендии могут студенты, аспиранты, молодые учёные, специалисты и общественные деятели в возрасте от 18 до 35 лет из России и других стран мира.

Учитываются все научные и общественные достижения за период с 1 января 2018 года по настоящее время!

Вся предоставленная информация будет проверяться на подлинность и соответствие географической тематике, а изобретения — на наличие патентов.

Размер стипендии — 100 000 рублей.

Еще больше подробностей на сайте - rgo.ru

Побороться за стипендии могут студенты, аспиранты, молодые учёные, специалисты и общественные деятели. Фото: Пресс-служба РГО

БУДЬ В КУРСЕ!

Номинация «За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук»

За получение этой стипендии могут бороться студенты, аспиранты и докторанты учреждений высшего и среднего профессионального образования, молодые учёные и молодые специалисты. Участников оценивают по количеству и качеству научных публикаций, а также по участию в научных и образовательных программах, семинарах, конференциях, конкурсах и олимпиадах. При подаче заявки на номинацию необходимо прикрепить рекомендацию учёного, научного, педагогического советов образовательной организации, либо рекомендацию от лауреата Государственной премии СССР или России, члена Российской академии наук, члена управляющего или учёного советов РГО.

Номинация «За успехи в общественной деятельности»

В этой номинации могут участвовать молодые общественные деятели — участники или организаторы проектов научной, образовательной, экспедиционной, историко-краеведческой или смежной тематики.

Одним из основных критериев оценки является количество научных или образовательных программ, фестивалей, конференций, семинаров, конкурсов и олимпиад различного уровня, в которых претендент на стипендию являлся руководителем или исполнителем проекта. Дополнительные очки приносят участие в мероприятиях Русского географического общества, наличие рекомендаций и благодарностей от руководства РГО, спортивные и культурно-творческие достижения.

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