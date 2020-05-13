Черногорские страсти: Священники за решеткой, страна на грани гражданской войны

Море, горы, музыка, еда и крепкий кофе. Черногория для русского туриста не сильно отличается от других стран. Разве что пляжами, ценами, и тем, что многие тут говорят по-русски.

Но если выключить «мозг туриста» - Черногория часть нашего культурного кода. Маленький, но гордый народ, который любит Россию (мы так хотим думать). Привет от Пушкина и Высоцкого. Даже если сами черногорцы думают не совсем так (а откуда нам знать, как они думают?).

Сейчас в Черногории бурлят страсти. 12 мая страна отмечала день Василия Острожского. Одного из главных своих святых. Обычно в этот день люди собираются в храмах, обнимаются, молятся, потом выпивают с друзьями. В Черногории умеют наслаждаться жизнью и благодарить за это небеса и святых.

В эпоху карантина это все запретные радости. И духовенство, конечно, просило людей сидеть дома. В Остроге, высоко-высоко в горах, где монастырь вырублен из камня под самой вершиной, все прошло тихо. К мощам Василия Острожского пришел 82-х летний митрополит Черногорский Амфилохий и в мрачной тишине усыпальницы молился за «страну и народ». Без тысяч паломников. Не так, как обычно.

А в самом центре Черногории, в городе Никшич, к храму Василия Острожского, построенного на пожертвования русского царя Николая Второго, пришли люди. Много. В храм нельзя не пускать. Службу нельзя не проводить.

Нарушение карантинного режима (а в Черногории потихонечку жизнь возвращается на круги своя) стало для полицейских поводом в ночь после праздника арестовать в их домах семерых священников храма, а потом и епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия. Они задержаны на 72 часа.

Толпы людей пришли «спасать задержанных», но епископ призвал расходиться по домам, соблюдать спокойствие.

Арест Владыки. Фото: Лука Зекович

Что нам до этого? Поднимутся цены на черный кофе в приморских забегаловках? Станет не таким теплым море? Понизится градус ракии? Нет, конечно.

Но так вышло, что для меня это близкая история, в Черногории живут мои друзья, я знаком с отцом Остоей, также задержанным полицией.

И вся эта петрушка вовсе не из-за карантина. Много месяцев в Черногории идет религиозная война. Правительство не хочет, чтобы Черногорская церковь была частью Сербской. Митрополит Черногорский не хочет рушить тысячелетние устои («власть меняется часто, церковь не должна ни под кого подстраиваться»). Власти уже придумали альтернативную церковь, назначили патриархом какого-то авантюриста. Издали закон о церковной собственности, который позволит отбирать храмы и монастыри. И все это взорвало невозмутимых черногорцев.

Мои друзья занимаются политикой. И они с горечью признавали, что ради политических разборок черногорец едва ли оторвется от своей чашечки кофе и наблюдения за закатом. Религия - другое дело. Многие тысячи черногорцев несколько месяцев выходили на мирные акции протеста, что для этой волшебной страны дело неслыханное. Тут и десяток человек вывести на улицу событие.

Потом был карантин. И вот новая беда. Некоторые говорят о том, что все это напряжение может привести к гражданской войне (не дай бог).

Виноваты люди, которые не захотели соблюдать правила изоляции? Возможно. Виноваты священники, которые выполняют свой долг? Нет, конечно. Правы ли власти? Едва ли.

Все это, конечно, дела чужой страны. Но так вышло, что все в этой стране следят за реакцией России, русских, русской церкви. Им там, на теплом море, важно, чтобы нам не было на все это наплевать. И как объяснить моим друзьям, что мы и с собой-то так и не можем разобраться...