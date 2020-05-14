Дмитрий Сенников: Юрий Павлович не сказал, что устал от футбола, как сделал это Фергюсон

Совет директоров «Локомотива» во главе с Анатолием Мещеряковым принял решение не продлевать контракт с наставником команды Юрием Семиным. После 24-х лет работы у руля «Локо», именитого тренера сменит специалист из Сербии Марко Николич.

Экс-защитник «Локомотива» и подопечный Юрия Семина Дмитрий Сенников прокомментировал решение совета директоров московского клуба. Ранее в интервью «Комсомольской правде» Сенников говорил, что отставка Сёмина будет преждевременным шагом со стороны руководства.

«Это решение не удивило, хотя настоящие болельщики «Локомотива» не верили в это до последнего. Это жизнь, с ним просто не продлили контракт, это даже не отставка.

Не хотелось бы, чтоб помощников Юрия Павловича тоже уволили в такое непростое время. Если Николич придёт со своим штабом, многие останутся без работы».

Совет директоров «Локомотива» также заявил, что Юрию Семину будет предложена должность «почётного тренера» в сфере клуба. Сам бывший тренер «железнодорожников» ещё не принял решение о дальнейшем развитии своей карьеры.

«Новая должность – это дань уважения Семину, не больше, - заявил Сенников. – Это единственный шаг, который реабилитирует руководство. Но дело в том, что Юрий Павлович не сказал, что устал от футбола, как сделал это Фергюсон в «МЮ». У Семина были очень хорошие перспективы на продолжение тренерской деятельности, даже не смотря на его возраст. Он ещё живёт футболом.

Я бы очень хотел услышать от президента клуба новые цели: что клуб хочет достичь с приходом Николича? Нужна ясность».

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