Валерий Газзаев: «Уход Семина – доказательство непрофессионализма руководства «Локомотива»

14 Май 2020 2020-05-14T18:35:36+03:00

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Один из самых титулованных тренеров российского футбола Валерий Газзаев прокомментировал сообщение об уходе Юрия Семина из «Локомотива». Руководство клуба не стало продлевать контракт с 73-летним специалистом. На его место приходит сербский тренер Марко Николич.

«Уход Юрия Павловича из «Локомотива» – это величайшая несправедливость. И это яркое доказательство непрофессионализма руководства клуба», - заявил kp.ru Валерий Газзаев.

Именно при Юрии Семине на посту главного тренера «Локомотив» завоевал почти все трофеи в своей истории. В последний раз Юрий Палыч возвращался в свой клуб в 2016 году. И за это время умудрился стать чемпионом, выиграть два Кубка России, завоевать «серебро». В настоящий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице приостановленного чемпионата России, то есть попадает в Лигу чемпионов и выполняет задачу на сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU