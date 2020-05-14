2020-05-14T18:35:36+03:00
Спорт

Валерий Газзаев: «Уход Семина – доказательство непрофессионализма руководства «Локомотива»

На место 73-летнего специалиста приходит сербский наставник Марко Николич
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Валерий Газзаев прокомментировал сообщение об уходе Юрия Семина из «Локомотива»Валерий Газзаев прокомментировал сообщение об уходе Юрия Семина из «Локомотива»Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Один из самых титулованных тренеров российского футбола Валерий Газзаев прокомментировал сообщение об уходе Юрия Семина из «Локомотива». Руководство клуба не стало продлевать контракт с 73-летним специалистом. На его место приходит сербский тренер Марко Николич.

«Уход Юрия Павловича из «Локомотива» – это величайшая несправедливость. И это яркое доказательство непрофессионализма руководства клуба», - заявил kp.ru Валерий Газзаев.

Именно при Юрии Семине на посту главного тренера «Локомотив» завоевал почти все трофеи в своей истории. В последний раз Юрий Палыч возвращался в свой клуб в 2016 году. И за это время умудрился стать чемпионом, выиграть два Кубка России, завоевать «серебро». В настоящий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице приостановленного чемпионата России, то есть попадает в Лигу чемпионов и выполняет задачу на сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что Юрия Семина убрали из «Локомотива»

Вместо 73-летнего специалиста главным тренером назначен серб Марко Николич (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин о числе москвичей с коронавирусом: "130 тысяч - это неправильная цифра"
Глава ВТО Роберту Азеведу уходит в отставку
Оксана Пушкина просит МВД проверить Башарова из-за избиения жен
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Валерий Газзаев: «Уход Семина – доказательство непрофессионализма руководства «Локомотива»
Захарова ответила на критику проамериканских СМИ о дискриминации мигрантов
Стало известно, как будут выбирать москвичей для бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу
Ученые показали видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане
Портал поиска работы: Количество вакансий после резкого падения медленно начинает расти
Минкульт впервые проведет Ночь музеев в TikTok
Глава Роспотребнадзора сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом остановлен
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Российский тест на антитела к коронавирусу назвали одним из лучших в мире
Сергей Собянин рассказал, когда откроются парикмахерские и салоны красоты в Москве
За лесными пожарами и паводками будут следить с высоты птичьего полета
Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве