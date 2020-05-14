За что Юрия Семина убрали из «Локомотива»

Старейший в российской Премьер-лиге тренер лишился работы. «Локомотив» отказался продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным, с которым связаны практически все успехи клуба за его историю. Фактически это означает, что тренерская карьера «Палыча», как Семина любовно называют болельщики, завершена. Фанаты на карантине – вступиться за главного тренера некому.

Валерий Газзаев: «Уход Семина – величайшая несправедливость»

Официальное сообщение об уходе Юрия Семина вызвало неоднозначную реакцию. Именно при нем «Локомотив» завоевал почти все свои трофеи. Даже в последний свой приход на пост главного тренера «железнодорожников» он умудрился стать чемпионом, выиграть два Кубка России, завоевать «серебро». И сейчас команда идет на втором месте, то есть попадает в Лигу чемпионов и выполняет задачу на сезон.

«Уход Юрия Павловича из «Локомотива» – это величайшая несправедливость. И это яркое доказательство непрофессионализма руководства клуба», - заявил КП Валерий Газзаев, один из самых титулованных тренеров страны. Его мнение разделяют многие специалисты и почти все болельщики «Локомотива».

За что все-таки убирают Семина

Но у руководства «Локомотива» своя логика и свои аргументы.

- Первый – возраст. Юрию Семину уже 73 года. Если сейчас перестраивать команду, то рискованно доверять это такому возрастному тренеру.

- Второй – трансферы. Семин всегда старался принимать очень активное участие в решениях, каких футболистов покупать. У него всегда были конфликты с любым руководством клуба. Те относились с подозрением, что тренер настоятельно советует покупать тех или иных игроков. А это десятки миллионов долларов.

- Третий – зарплата. В СМИ утверждается, что Семин получает 2 млн евро в год. Новый тренер обойдется минимум вдвое дешевле.

- Четвертый – игроки. То и дело из «Локомотива» просачиваются слухи, что футболисты считают устаревшими тренировки Юрия Павловича и его манеру руководства. И якобы Федор Смолов уехал в аренду в Испанию с понижением зарплаты в том числе и поэтому.

Так что боссы «Локомотива» были твердо настроены заменить тренера. Но решения такого уровня принимает руководство РЖД. Там, скорее всего, все окончательно решила история с недавним публичным выступлением Юрия Семина. В нем он призвал в кризис и эпидемию коронавируса не сокращать зарплаты сидящим без дела футболистам.

Теперь Юрию Семину предложена странная должность почетного главного тренера, то есть фактически пенсия. Сам он обещает созвать пресс-конференцию. Это значит, что «Локомотив» опять ждет гражданская война.

Кто такой Николич?

Команду принимает Марко Николич. Предварительный контракт с ним был заключен еще несколько месяцев назад. Что известно о 40-летнем сербским тренере?

- На высоком уровне не играл. В 20 лет закончил карьеру из-за хронической травмы. Но тут же начал карьеру тренера.

- Считает своим учителем Радомира Антича – экс-тренера «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

- Попадал в расистский скандал, назвав своего игрока «черным идиотом» за то, что тот слишком долго отмечал забитый мяч.

- Главную известность получил, работая в «Партизане»: выиграл чемпионат Сербии и Кубок страны.

Но для начала Марко Николичу предстоит решить в Москве проблему фанатов.

Фанатам негде протестовать против ухода тренера

Все знают, что Палыч – народный герой болельщиков «Локомотива». Его уход – гарантированная война руководства «Локомотива» с фанатами. В офисе клуба подобрали удобное время для отставки. В период самоизоляции болельщики могут протестовать только в интернете. И даже если Премьер-лига возобновится 21 июня, играть будут при пустых трибунах. Это значит, что фанатский бунт никто не увидит и не услышит.

Но фактически Юрий Семин прощается с тренерской карьерой. Сложно поверить, что в 73 года он согласится возглавить какой-нибудь небольшой клуб, как когда-то «Мордовию». А в «Локомотив» если его и позовут, то только после затяжного провала. Но и к тому времени Палыч станет еще старше.