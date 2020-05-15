Россия и Республика Корея проведут совместные деловые мероприятия в 2020 году

Фонд Росконгресс провел онлайн-встречу с вице-президентом по международным отношениям Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Чо Хакхи.

На встрече обсуждались планы по проведению совместных российско-южнокорейских онлайн-мероприятий, приуроченных к отмечаемому в этом году 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Среди предложенных форматов: двусторонние онлайн-встречи компаний двух стран, вебинары, посвященные оценке итогов 30-летнего сотрудничества между странами и его будущему, перспективным сферам сотрудничества России и Республики Корея, а также мерам поддержки населения и бизнеса в Южной Корее в условиях эпидемии.

Кроме этого, обсуждалась совместная работа проведения крупных многосторонних деловых мероприятий как в офлайн-, так и в онлайн-формате. КITA выразила желание, как и в предыдущие годы, выступить партнером по проведению бизнес-диалога «Россия – Республика Корея» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2020 году.

Стороны также обсудили возможное партнерство в рамках подготовки к Форуму по северному экономическому сотрудничеству, который запланирован к проведению в Южной Корее. Мероприятие будет организовано в рамках «Новой северной политики», сформулированной в 2017 г. администрацией президента Мун Чжэ Ина и нацеленной на укрепление экономического сотрудничества Южной Кореи с Россией и странами бывшего СССР, а также Монголией и северо-восточными провинциями КНР.

Фонд Росконгресс и КITA активно сотрудничают с 2016 г., выступив партнерами по организации таких мероприятий, как бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» в рамках ВЭФ (в 2016, 2018, 2019 гг.), сессия «Россия – Республика Корея: расширение экономического сотрудничества в рамках “Большой Евразии”» (3 июля 2017 г., Сеул), деловое мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» (25 октября 2017 г., Сеул), Российско-корейский бизнес-форум в рамках визита Президента Республики Корея в Российскую Федерацию (22 июня 2018 г., Москва). В 2018 г. организации подписали соглашение о сотрудничестве.