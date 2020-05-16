В июне Италия начнёт открывать границы. Но не для всех

Италия, которая первая в Европе приняла коронавирусный удар, готовится к снятию жестких ограничительных мер. Правительство опубликовало сегодня постановление, в котором отменяется запрет на передвижение. Снятие ограничительной меры будет проходить в два этапа.

«С 18 мая 2020 года отменяется запрет на перемещение людей внутри регионов. Правительство или местные власти оставляют за собой право сохранить запрет на передвижение в отношении отдельных районов, где эпидемиологическая ситуация остается напряженной», - говорится в постановлении.

До 2 июня в Италии будут по-прежнему запрещены поездки - на общественном транспорте и личных авто - между регионами. Также по-прежнему останутся закрытыми госграницы в обе стороны - на въезд и выезд. Исключение - рабочие командировки и поездки, связанные со здоровьем.

Второй этап стартует с 3 июня. Тогда будет позволено свободно перемещаться между регионами.

Но самое главное - с этого же дня правительство Италии откроет границы. Итальянцы смогут свободно отправляться в Ватикан, Сан-Марино, а также в те страны, где ситуация с коронавирусом будет благоприятная. Соответственно и пускать в Италию будут иностранцев только из тех государств, где эпидемиологическая обстановка будет признана спокойной.

Запрет на передвижение и требование соблюдать обязательный карантин сохраняется для тех, у кого выявлен COVID-19. Аналогичные ограничения касаются людей, контактировавших с инфицированными.

Вместе с тем, в постановление правительства Италии не уточняется, нужно ли всем прибывающим в страну проходить 14-дневный карантин или нет.

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