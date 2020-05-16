2020-05-16T15:36:18+03:00
В мире

В июне Италия начнёт открывать границы. Но не для всех

Въехать позволят только гражданам тех стран, эпидемиологическая ситуация в которых будет признана удовлетворительной
Мария БЕРК
Поделиться:
Италия, которая первая в Европе приняла коронавирусный удар, готовится к снятию жестких ограничительных мер.Италия, которая первая в Европе приняла коронавирусный удар, готовится к снятию жестких ограничительных мер.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Италия, которая первая в Европе приняла коронавирусный удар, готовится к снятию жестких ограничительных мер. Правительство опубликовало сегодня постановление, в котором отменяется запрет на передвижение. Снятие ограничительной меры будет проходить в два этапа.

«С 18 мая 2020 года отменяется запрет на перемещение людей внутри регионов. Правительство или местные власти оставляют за собой право сохранить запрет на передвижение в отношении отдельных районов, где эпидемиологическая ситуация остается напряженной», - говорится в постановлении.

До 2 июня в Италии будут по-прежнему запрещены поездки - на общественном транспорте и личных авто - между регионами. Также по-прежнему останутся закрытыми госграницы в обе стороны - на въезд и выезд. Исключение - рабочие командировки и поездки, связанные со здоровьем.

Второй этап стартует с 3 июня. Тогда будет позволено свободно перемещаться между регионами.

Но самое главное - с этого же дня правительство Италии откроет границы. Итальянцы смогут свободно отправляться в Ватикан, Сан-Марино, а также в те страны, где ситуация с коронавирусом будет благоприятная. Соответственно и пускать в Италию будут иностранцев только из тех государств, где эпидемиологическая обстановка будет признана спокойной.

Запрет на передвижение и требование соблюдать обязательный карантин сохраняется для тех, у кого выявлен COVID-19. Аналогичные ограничения касаются людей, контактировавших с инфицированными.

Вместе с тем, в постановление правительства Италии не уточняется, нужно ли всем прибывающим в страну проходить 14-дневный карантин или нет.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Италии, последние новости на 15 мая 2020: больше 115 тысяч человек вылечились от COVID-19

Мы представляем последние новости на 15 мая 2020 года о коронавирусе в Италии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" раскаялся в содеянном
Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"
Умер Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА
Модель вышла замуж за парня, которого мама звала принцем, но оказалось, что это не лесть, а реальный титул
Полиция съезжается к Лувру: в Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»
Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса
«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах
В СКР навали причастных к реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертного полка»