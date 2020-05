«Евровидение-2020»: Скандал! Почему все не переругались?

Как вы там в ваших норах? Самоизолоировались? Хорошо. Как молниеносно мы разбрелись по домам и забаррикадировались, да? Это обычно быстро присходит. Вот и история этому учит. Была большая страна. И вдруг раз - разбилась на много государств. А они уже на партии, регионы, банды, фирмы... Мы много сетовали, что жизнь нас разделят на сотню классов, что не видим ничего не пределами своей тусовки, не слышим никого, кто говорит не так, как думаем мы...

Вот уже два месяца все по-другому. Самые злобные бормочут что-то про недостаток человеческого тепла. Самые высокомерные о дефиците объятий и рукопожатий, самые оголтелые готовы на минуточку замолчать, лишь бы услышать человеческий голос. Даже на политические ток-шоу по одной, по две проникают человеческие нотки...

На всем этом фоне очень странно и невероятно благородно вдруг зазвучал пошлейший конкурс «Евровидение». В былые годы его принято было называть сборищем фриков, и обязательно полагалось смотреть (чтобы потом отметиться в соцсетях - «я эту хрень обычно не смотрю, но вот включил случайно...»).

А на утро музыкальные критики уже выкладывали авторитетные мнения о вторичности и убогости, моралисты поднимали вопрос о зашкаливающей пропаганде нездоровых сексуальных отношений, а политики всерьез рассуждали о геополитическом раскладе на основе голосования зрителей и профессионального жюри. И, естественно, уточнялось и протоколировалось, какие страны нас любят, а какие нет.

Но вот убрали из «Евровидения» голосование. И вдруг выяснилось, что это сборище странных людей разнообразных ориентаций и политических взглядов просто радо друг друга видеть. Все хотят сказать что-то хорошее, иногда умное. Все наряжаются, чтобы было приятно окружающим, поют что-то трогательное и без лозунгов «Вот это вот гады, а мы-то вон страдаем».

И что мы, Россия, тоже часть этой большой и красивой Европы, которой так хочется быть чем-то единым и нормальным. Что, конечно, не получится. Чего, конечно, не может быть. Что, безусловно, из области фантастики...

Love Shine A Light performed by the artists of Eurovision 2020 - Eurovision: Europe Shine A Light.