Жители Москвы: «Парки нужно открыть, о соблюдении дистанции предупреждать по громкой связи, шашлычников штрафовать»

Раньше все ходили на работу и мечтали урвать у начальника отгул. Желательно, в пятницу. Чтобы сразу три дня выходных - подряд. А теперь большинство сидит дома и грезит поездкой в контору (потому что она, как выяснилось, полна приключений и сюрпризов). Банальный поход в супермаркет тоже превратился в целое событие. Однако соблюдать дистанцию между рядами не всегда получается. Хочется быстрее набрать продуктов и свалить.

Такое ощущение, что в Москве белые ночи. Но нет, три часа дняФото: Павел КЛОКОВ

Например, в парк. А он закрыт.

В первые дни карантина жители Москвы как с цепи сорвались и рванули на природу жарить мясо. После чего столичные власти срочно ужесточили ограничения, закрыли рестораны, парикмахерские, скверы и лесопарки, ввели пропускную систему и обязали носить защитные маски с перчатками (это недавно - с 12 мая). Вице-мэр Анастасия Ракова в одном из своих заявлений подчеркнула, что москвичи сами виноваты. Устроили пир во время чумы.

Александровский сад открыт, но в нем безлюдно даже в выходные дниФото: Павел КЛОКОВ

Сейчас количество заболевших ежесуточно постепенно идет на спад. Однако на дверях по-прежнему висят замки. Это театры, кафе, бассейны, развлекательные центры, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-клубы. И парки... К которым мы все так привыкли.

ПСИХАНУЛ…

Обычно смену Почетного караула возле Могилы Неизвестного Солдата снимают десятки смартфонов и видеокамер. Это интересно, эффектно, доступно. И бесплатно. Сейчас же это действо проходит без зрителей, потому что людей в Александровском саду почти нет. При этом территория открыта и гулять там можно. Вероятность того, что у вас проверят пропуск - процентов восемьдесят. Сержанты уверяют, что во время дежурства никого не штрафуют. И даже помогают оформить электронный документ, если возникли какие-то проблемы. Особое внимание к курьерам и прохожим без средств индивидуальной защиты.

Да, возле Кремля грибочки не пособираешь, как в каком-нибудь «Лосином Острове». Или в Битцевском лесу. Но все же растут липы, рябины, березы. И скамеечки есть.

Смена Почетного караула у Вечного огня проходит теперь без зрителейФото: Павел КЛОКОВ

Красная площадь тоже открыта, но людей нет. Ленины и Сталины сидят дома на самоизоляции - уже третий месяц без зарплаты. Золото партии тоже особо не поищешь. Потому как отходить от жилища можно только на сто метров.

Никольская пустая как зараза. Даже как-то странно видеть ее такую. Особенно памятуя о Чемпионате мира по футболу, во время которого эту улицу облюбовали болельщики.

Дальше проходим в сторону площади Революции. Там, за памятником Марксу, скверик. Никаких заградительных лент. И тоже скамеечки. На одной из них мужичок с белой болонкой.

Скверик за памятником Марксу - и снова одни только полицейскиеФото: Павел КЛОКОВ

- Меня, - говорит, - не фотографируйте. А то еще арестуют. Хотя пропуск у меня есть рабочий... Я все эти дни дома трудился. За компьютером. А тут психанул. Решил в центр поехать. Развеяться. По поводу парков убежден, что их нужно открыть. Хоть какая-то отдушина была бы. Люди уже и так запуганы телевизором. Никто не будет плохо себя вести. А если будут, то единицы.

Возле Большого театра сквер - и тоже открытый. Двадцать пять скамеечек. Занята всего одна. И та бомжиком, который вышел на променад. А деньги-то клянчить не у кого.

Бомжик вышел на променад, но денег клянчить не у когоФото: Павел КЛОКОВ

КАЖДОМУ - ПО ГЕКТАРУ!

Перенесемся из центра в Тимирязевский район. И вспомним 28 марта. Этот день был теплый и свободный. Все парки были открыты и люди в них гуляли. А уже 29-го ворота затворили и навесили на них замки. Там, где забор отсутствовал, затянули красно-белыми лентами.

Но люди все равно гуляют, не в парке, так вдоль.

А ведь это простая арифметика. Площадь Тимирязевского лесопарка - 232 га. Запустите туда 200 человек. На каждого - по гектару! Даже больше. Да, есть вероятность, что все равно люди соберутся в толпу. Но ведь парк тем и хорош - простором своим. Всегда можно отбежать за кустик, свернуть с дорожки. Сейчас спортсмены бегут, велосипедисты едут, пешеходы бредут по тротуару вдоль забора. И отступать им некуда. Чтоб соблюсти дистанцию, нужно либо кинуться на проезжую часть, либо прижаться к тому же забору (а вдруг к нему ковидные уже прижимались?!).

И завтра тожеФото: Павел КЛОКОВ

При этом все дышат выхлопными газами. А их все больше - с 11 мая же рабочие дни.

Видимо, чтоб усугубить ситуацию, лентами затянули даже то, что до недавнего времени маячило открытыми островками надежды: скверы Вучетича и возле префектуры, лавочки у театра «Золотое кольцо», но самое смешное - сквер на Дмитровском проезде. Он идет вдоль домов. И по дорожке под окнами ходить как бы можно, а по той, что параллельно, но уже в самом сквере - опасно для жизни! Расстояние между ними полтора метра. Но народ не печалится. Привыкли. Идут по узенькой тропинке, маски приспустили, дышат всей грудью.

И через забор лезть не стоит - на территории охранаФото: Павел КЛОКОВ

А подышать тут есть чем. Сирень цветёт, черемуха. Душистая!

Благоухание в воздухе разливается необыкновенное. Прохожие запахами наслаждаются (а это верный признак, что у них не ковид). Так и живем.

К памятнику Суворову тоже не подойтиФото: Павел КЛОКОВ

ВЗЯТЬ ДА ОТВОРИТЬ

Станция метро «Достоевская». Напротив театра армии Екатерининский парк. Закрыт наглухо. Люди вообще-то не только там гуляли, но и срезали через него дорогу. Теперь висит табличка «пользуйтесь проходами по улице Советской Армии, далее по Трифоновской или Дурова к Олимпийскому проспекту».

Тридцать метров в сторону - еще один пустой скверик (тот, в котором памятник Суворову установлен). Заградительная красно-белая лента. Можно перешагнуть, но смысла особого нет. Место хорошо просматривается и сотрудники полиции точно не проедут мимо. Да и расслабиться, зная, что ты нарушаешь, вряд ли получится.

Было закрыто, стало открыто. Кусковский лесопаркФото: Павел КЛОКОВ

Пробуем еще один адрес. Кусковский лесопарк (станция метро «Рязанский проспект»). Там сейчас красотища. Зеленеют вовсю черешчатые и красные дубы, липы, сосны, березы, черемухи. Даже голубые ели есть. Если вбить в поисковик название лесопарка, всплывает объявление: «Закрыто для посещения. Возможно, организация предоставляет услуги дистанционно. Свяжитесь с ней, чтобы уточнить».

Один из посетителей Кусковского лесопаркаФото: Павел КЛОКОВ

Эх. Если бы только так было можно. Погулять, не выходя из комнаты... Мы бы и заметку эту не писали.

Ситуация как во всех столичных лесопарках. Ленты сорваны. Люди гуляют. Никакого криминала нет. Поодиночке. На велосипедах и самокатах. Со скандинавскими палками.

Один из посетителей Кусковского лесопаркаФото: Павел КЛОКОВ

- Лишь бы не сидеть дома! - не скрывая эмоций, сообщили «КП» местные жители Лидия и Владимир (лет по тридцать обоим). - Так же с ума можно сойти. Хоть вирус за окном, хоть бомбежка. Все равно надо двигаться. Если наших начальников шашлычники так разозлили, так введите штраф пять миллионов! Не навсегда, а во время пандемии. Мы-то чем виноваты? Те, кто не нарушает ничего. Нет ничего проще, чем соблюдать дистанцию в парке. А напоминать об этом можно с помощью диктора. Как в метро.

Москвичи говорят, что сидеть дома уже невозможноФото: Павел КЛОКОВ

Жители Москвы надеются, что первые послабления коснутся именно парков (парикмахерские можно позже). То, что это произойдет, в мэрии обсуждали еще в апреле. Для начала хотели разрешить жителям утренние пробежки и одиночные занятия спортом. Но для этого статистика должна быть более щадящей.

Издалека кажется, что закрыто. Но ближе подойдешь и видишь - пролезть можноФото: Павел КЛОКОВ

ЕСТЬ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

ЗА…

- Парки нужно открыть и как можно скорее, - считает блогер-урбанист Аркадий Гершман. - В других странах тоже есть ограничения, но парки почти везде открыты. Да, карусели трогать не стоит. И какие-то другие активности тоже. Но ходить-то по территории можно. Ну ограничьте количество людей на вход. Это тоже вариант. Скажем, если сквер небольшой, пятьдесят человек. И потом трое вышли, еще трое зашли. Все это можно продумать.

Лента на территории Кусковского лесопарка почти везде сорванаФото: Павел КЛОКОВ

- Их вообще не стоило закрывать, - считает руководитель движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов. - Потому что расстояние между людьми в парках всегда большое. Толп там не наблюдалось почти никогда. А для нормального функционирования организма прогулки на свежем воздухе просто обязательны.

Сидеть дома без свежего воздуха вредно для здоровьяФото: Павел КЛОКОВ

И ПРОТИВ…

- Парки можно было бы открыть, но мы это уже проходили, - сообщила «КП» доктор исторических наук, общественник Зоя Зотова. - К сожалению, народ не всегда умеет себя вести хорошо. Вы вспомните эти видеокадры... В городе пандемия, врачи работают на износ. А они шашлыки жарят - сразу несколько компаний на одной поляне. Им весело. Если бы мы были уверены, что люди будут вести себя правильно, я бы выступила за открытие парков. Но так как мы не уверены, я против.

МНЕНИЕ

Абсурд наших дней: городские парки стали режимными объектами

Почему ходить по обочинам дорог и дышать выхлопными газами можно, а гулять в одиночку среди зелени нельзя? (подробности)