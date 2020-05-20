Магия синего ящика: Как отходам дают вторую жизнь

Первую часть читайте здесь.

Евгения Кузнецова, директор по развитию Young Group Social, координатор федеральных социальных программ, эксперт ООН Россия:

- Экологическая ответственность – это яркий тренд последних двух лет. Многоразовые трубочки, личные тумблеры под кофе, авоськи – первое, что приходит в голову. Но не менее важно вторичное использование сырья, именно такой подход ведет нас к экономике замкнутого цикла. Сначала мы производим, потом используем, а затем возвращаем ресурсы для вторичного производства. Именно благодаря замкнутому циклу коробка из-под молока становится новой ручкой, а пластиковые бутылки превращаются в горнолыжную одежду.

Зачем нужна переработка и вторичное использование? Прежде всего, это экономия ресурсов. В правильно выстроенной цикличной экономике до 90% отходов – это ресурсы, которые можно использовать повторно, а значит сокращать энергию на добычу новых. С другой стороны, переработка позволяет сдерживать рост мусорных свалок. За год жизни среднестатистический человек производит 400 кг отходов, и например, алюминиевая банка разлагается порядка 500 лет, а могла бы стать базой для велосипеда. И самое главное – вторичное использование сырья улучшает экологическую ситуацию. Сокращается загрязнение грунтовых вод, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу, восстанавливается природная экосистема.

Из домашнего обихода в товары из вторсырья включаются стулья, ковры, и даже подушки – все это делается с использованием переработанного пластика. Из упаковки Tetra Pak можно получить шариковую ручку. Это не только отличное решение для эко-активистов, но и замечательный корпоративный атрибут, который показывает приверженность компании принципам устойчивого развития.

Из рекламных баннеров можно сделать поясную сумку. Одним из самых приятных материалов для вторсырья считается алюминий, потому что он поддается стопроцентной переработке. Помимо использования в пищевой индустрии, вторичный алюминий находит себя в производстве велосипедов, мебели, самолетов.

Мария Малороссиянова, координатор проектов Движения ЭКА

- Из вторсырья изготавливается больше вещей, чем может показаться на первый взгляд. Из очевидного это, например, картонные упаковки для яиц, держатели для стаканов на вынос, также часто - мешки для мусора, в том числе строительного. Из ветоши изготавливают тряпки для мытья полов, резиновая крошка на детских площадках сделана из автомобильных шин.

В спортивном магазине мы легко обнаружим толстовку из пластиковых бутылок, в мебельном - стул из них же. Более того, историю некоторых товаров получается зациклить: крепежные уголки из картона, используемые сетью мебельных магазинов в Москве, едут на перерабатывающий завод, где из них производят упаковочный материал. В этот материал покупатели магазина могут завернуть хрупкие товары, а затем - снова сдать его на переработку.

В любом случае крайне важно производство из вторичных материалов: даже возобновляемые ресурсы, такие как лес, в России возобновляются лишь условно. Кроме того, переработка, как правило, менее грязный и ресурсозатратный процесс, чем производство из первичных ресурсов.

Владимир Марков, генеральный директор компании ТЕХНОНИКОЛЬ

- После введения в стране системы раздельного накопления отходов выросла собираемость вторичных ресурсов и их переработка. Использование вторичного сырья позволяет снизить потребление природных ресурсов и энергии, затрачиваемой на производство материалов. Например, для изготовления первичного полимера для теплоизоляционных плит требуется много энергии: необходимо добыть газ или нефть, выделить из них фракции, затем получить мономер и только потом путем синтеза образовать полимер. А для вторичной переработки полистирола необходимо меньше 10% энергии от той, которая была затрачена для производства первичных гранул, так как продукт уже был изготовлен, то его проще раздробить и повторно сформировать из него гранулу.

На наших заводах по выпуску теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола перерабатываются отходы, образуемые в результате производства. Процент отходов первичного полистирола составляет 20-21%, из которых 18-20% — это стружка после фрезеровки и обрезки плит, а еще 1-3% составляет некондиционная продукция, которая не прошла контроль качества. Все это отправляется на переработку и в результате получается вторичный полистирол. В новых изделиях может быть использовано до 25% вторичного сырья, что позволяет минимизировать потери и обеспечить замкнутый цикл производства теплоизоляционных материалов для снижения нагрузки на окружающую среду.

Наталия Малашенко, директор по корпоративным отношениям UPM, эксперт в области лесопользования и упаковки:

- Один из ведущих лесопромышленных концернов UPM - крупнейший в мире переработчик макулатуры. Около 3 млн тонн макулатуры в год перерабатывается и используется для производства газетной бумаги. Один из источников макулатуры для нас - собранная российскими школьниками макулатура в рамках проекта «Бумажный бум».

Кроме того, мы используем побочные продукты производства и отходы для получения новой продукции. Примеры: с 2015 года в Финляндии концерн производит биодизель из таллового масла (побочный продукт при производстве целлюлозы) - биодизель на основе древесины, который может быть использован на транспорте без потери эффективности. Использование биодизеля сокращает выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с топливом на основе ископаемого сырья. Важно найти золе, образующейся от сжигания отходов деревообработки, применение. Продукты концерна используют золу для стабилизации почв, отбелки целлюлозы и как филлер при производстве бумаги – а также для удобрения лесов, изготовления строительных блоков и цемента. Решение по переработке отходов самоклеящихся этикеточных материалов дает новую жизнь производственным отходам. Из них изготавливают композитную террасную доску, которая совмещает в себе лучшие характеристики натуральных волокон и пластика.