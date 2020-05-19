Магия синего ящика – во что можно превратить вторсырье?

Содержимое синих и серых контейнеров по-прежнему вывозят, а отсортированные материалы отправляют на переработку. Что же получается из пластиковых и стеклянных бутылок, картона и выброшенных металлических вещей? О том, как вдохнуть в эти полезные материалы новую жизнь и чем раздельное накопление отходов поможет окружающей среде, мы спросили у российских экологов и экспертов в области сбора и переработки вторсырья.

Динар Шарифуллин, директор компании по приему макулатуры, пластика и лома «Быстроф», эксперт в области сбора и переработки вторсырья:

- Из вторичного сырья делается масса полезных вещей, некоторыми из них мы пользуемся в быту ежедневно и даже не задумываемся об этом. Например, из макулатуры изготавливается туалетная бумага (серая), яичные ячейки и коробки, стаканчики под рассаду, утеплитель эковата, потолки для офиса Armstrong, мульча (используется при посеве травы для удержания влаги), сорбент (для извлечения разлившихся нефтепродуктов), искусственный снег для киносъемок, различные фильтрующие элементы и т.д.

Картон в большинстве случаев идет повторно на переработку и производство новых картонных изделий. Пленка часто идет на повторное производство той же марки пленки. Допустим, из стрейтч-пленки тоже делают стрейтч, но низкого качества, технический. Из ПВД - пленку ПВД для теплиц или укрывную пленку для строительных нужд. Из более «грязных» видов пленки или цветных, делают полимерпесчаную продукцию в виде брусчатки, бордюров, а также люки канализации и канализационные кольца.

Очень часто вторсырье используют в виде добавок при производстве ПНД-труб, дорожных бордюров или пластиковых изделий для удешевления конечной продукции. Из разного вида пластика изготавливают соответственно пластиковые изделия: лопаты, грабли, детали для авто, не несущие на себе нагрузку (колпаки, рамки под номерные знаки), флаконы для автомобильных жидкостей, ящики и различные тары.

Из ПЭТ-бутылок, которые мы используем в быту в обильном количестве, могут произвести синтепон для курток, подмешать сырье при производстве линолеума, либо произвести повторно техническую ПЭТ для незамерзайки, например. В общем-то гранулы, добытые из тех или иных видов пластика, могут быть добавлены для удешевления готовой продукции много куда, но в основном они не контактируют с человеком при приеме пищи.

Разные виды полимеров - пленка, пластик - имеют разное количество жизненных циклов, какие-то можно перерабатывать повторно до 3-4 раз, какие-то до семи. Интересный факт в том, что последнюю жизнь можно дать любому повторно использованному пластику, пустив его на нефтепродукты, точнее - печное топливо. То, из чего в первозданном виде производят полимеры (нефть), и является его конечной точкой жизни.

Наталья Соколова, экс-глава управления государственного экологического надзора Росприроднадзора, национальный эксперт ООН по эко-законодательству:

- Освоение искусства извлечения и восстановления продуктов из мирового потока отходов — это большой шаг к достижению устойчивого развития. Мусор, образованный одним человеком — это линия экологичных вещей для другого человека. Многие компании стали «зелеными», используя переработанные материалы, чтобы сделать эти продукты не только экологически безопасными, но еще функциональными и стильными. Первый подобный эко-эксперимент глобального масштаба был проведён 10 лет назад в рамках Чемпионата мира по футболу - и стал впоследствии доброй традицией. В 2010 году спортивная форма для девяти сборных (Бразилии, Португалии, Голландии, США, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Сербии и Словении), была изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. Среди первых футболистов мирового масштаба, решившего надеть такую эко-форму, был Криштиану Роналду. Кстати, при создании одной такой футболки утилизируется до восьми стандартных пластиковых бутылок для воды.

Медицинские маски делаются из нетканого материала «Спанбонд» плотностью 17гр/м2. Если бы в период эпидемии маски собирали в отдельный мусорный бак и потом региональные операторы отправляли бы их на обработку и утилизацию, то можно было бы изготовить много километров качественного укрывного материала для использования в садоводстве. Таким образом, и земли не загрязнялась бы полимерными отходами, «живущими» в природе до 250 лет.

В период эпидемии коронавируса во время самоизоляции коммунальных отходов образуется минимум в полтора-два раза больше. Использование отходов для создания новых объектов также благоприятно для окружающей среды, поэтому не стоит недооценивать важность рециркуляции - тем более в этот непростой для всей планеты период.

Дмитрий Савельев, партнер GDC:

- Вторичное сырье – ценный источник сырьевого материала для производства тех же продуктов, для которых применяется первичное сырье. При правильном сборе и переработке вторичное сырье может незначительно уступать первичному по физико-механическим характеристикам, а по экономическим показателям себестоимости эффективность использования может значительно превосходить первичный аналог. Эффективно налаженный подход в сборе, переработке и использовании вторичного сырья может не только решить проблему мусорообразования, но и значительно повысить эффективность и конкурентоспособность национального продукта как внутри страны, так и при экспорте.

Из вторичного сырья можно создавать те же продукты, для которых применяется первичное сырье. Поэтому использование вторичного сырья не только обосновано экономически, но и предпочтительнее для решения проблем мусорообразования.

Следует отметить, что одной из массовых индустрий, генерирующих значительный объем мусора, является производство одноразовой посуды и контейнеров для еды. Применение вторичного сырья в этой индустрии было бы особенно актуально. Одно из ограничений, с которым может столкнуться индустрия, это качество такого вторичного сырья, его микробиологическая среда и состав, что критически важно для безопасности в пищевой промышленности. Следует отдавать отчет, что в постоянном обороте будет происходить естественная убыль такого сырья.

На производстве DoECO, где выпускается бумажная пищевая упаковка, имеется возможность снизить требования к вторичному целлюлозно-бумажному сырью за счет специальных биоразлагаемых покрытий, которые непосредственно вступают в контакт с пищевыми продуктами и защищают вторичный материал. Данное сырье, с учетом применения передовых технологий, выполняет функцию только каркасного материала и не контактирует с пищевыми продуктами. Кроме того, подобные технологии нанесения биоразлагаемых покрытий позволяют подобной одноразовой посуде после использования исчезать в компосте и органической среде, не нанося вред природе.