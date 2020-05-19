ВКонтакте запускает бесплатный образовательный курс для преподавателей информатики

ВКонтакте совместно с МФТИ и ВШМ СПбГУ запускает бесплатный образовательный курс для преподавателей информатики. Они узнают основы машинного обучения и смогут использовать новые знания в своей работе. Также среди тем — управление IT-проектами и мотивация учеников. Педагоги, которые пройдут курс целиком, получат сертификат о повышении квалификации.

Курс будет размещён на платформе stepik.org. Он состоит из 21 видео, каждое из которых посвящено отдельной теме, — занятия можно будет пройти в удобном темпе до 24 августа. В половине из них будет разбираться теория, а в другой половине учителям предстоит применить новые знания на практике. Видеоролики длятся в среднем по 7–15 минут — удобно смотреть в дороге или в паузе между другими делами. Также педагоги будут получать домашние задания и материалы для дополнительного изучения, а в специальном сообществе ВКонтакте смогут задавать уточняющие вопросы организаторам и делиться опытом с коллегами.

Среди преподавателей курса: директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта ВКонтакте Павел Калайдин, а также старший преподаватель кафедры операционного менеджмента Высшей школы менеджмента СПбГУ Маргарита Гладкова.

Пройти курс может любой педагог. Запись уже открыта.

Курс делится на три модуля.

Восемь недель посвящены ML. Педагоги изучат теоретические основы машинного обучения и рассмотрят, как ВКонтакте применяет их на практике: в рекламных объявлениях, умной ленте новостей, продвижении контента, безопасном поиске и других продуктах.

Две недели педагоги будут постигать управление IT-проектами. Они узнают, как строить проекты с нуля, а также получат методические рекомендации, с помощью которых смогут передать навыки ученикам.

Последнее занятие затронет особенности мотивации школьников. Учителя узнают больше об эффективных способах работы с учениками и подходах к удержанию внимания.

Когда курс на stepik.org завершится, все видео будут опубликованы ВКонтакте. Их сможет посмотреть любой желающий, однако в этом случае получить обратную связь и сертификат о повышении квалификации уже не выйдет.

Павел Калайдин, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта ВКонтакте:

«Машинное обучение — одно из самых высокотехнологичных и перспективных направлений в IT. Но для того чтобы стать хорошим ML-специалистом, нужно много и долго учиться. Мы считаем, что заинтересовать ребят машинным обучением могут учителя информатики прямо в школе. Мы провели опрос среди преподавателей информатики, выявили наиболее интересные и важные направления. А также узнали по поводу форматов потребления информации и привычек в обучении. Составленная на основе этих данных программа получилась взвешенной: она развивает не только профессиональные, но и „мягкие“ навыки, которые так важны для учителей».

Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ:

«ФПМИ сегодня занимает в России лидирующие позиции в науке и образовании на стыке математики и компьютерных наук. Одним из важнейших направлений, которые развиваются в рамках нашей Физтех-школы, является искусственный интеллект. Мы считаем, что очень важно делиться накопленным опытом со школьниками и их учителями, студентами других учебных заведений, а также со всеми, кто любит математику и информатику. Уже давно и успешно работает наша бесплатная Школа глубокого обучения. Когда наши партнёры ВКонтакте, открывшие в ФПМИ в 2019 году лабораторию искусственного интеллекта, предложили нам сделать новый бесплатный курс для учителей, мы с огромным воодушевлением взялись за эту задачу. Лично я убеждён, что этот курс будет очень полезен учителям информатики и математики во всех регионах России, откроет им и их ученикам много нового, интересного и современного».

ВКонтакте поддерживает IT-сообщество, организовывая образовательные программы для технических специалистов и преподавателей. В частности, сегодня ВКонтакте назвала имена стипендиатов третьей волны VK Fellowship — программы для преподавателей и авторов онлайн-курсов, которые обучают информатике или программированию по собственной методике. Ранее ВКонтакте подготовила рекомендации, как с помощью инструментов VK наладить дистанционное обучение в период самоизоляции. Этот материал размещён в сообществе VK Education, где публикуется вся информация об образовательных проектах компании. Кроме того, в МФТИ работает лаборатория искусственного интеллекта, где студенты под руководством разработчиков ВКонтакте решают теоретические и практические задачи машинного обучения.