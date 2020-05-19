На карантине в Нью-Йорке Ирина Шейк ностальгирует по России под «Рюмку водки» и «Поле чудес»

Все эмигранты оставляют сердце в России. Исключением не стала и топ-модель башкирского происхождения Ирина Шейк, переехавшая в США и попытавшаяся построить семью с актером Брэдли Купером. В инстаграм-трансляции Шейк призналась, что скучает по русской еде, музыке, в особенности по пельменям, колбасе и группе «Руки вверх». На самоизоляции девушка увлеклась кулинарией, накупила много кухонной утвари, различных кастрюль и сковородок, готовит с дочкой Леей пиццу. В особо грустные моменты Ирина включает Григория Лепса или шоу «Поле чудес».

ПРО РУССКУЮ МУЗЫКУ

«Руки вверх» - моя любимая группа. «А он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью...» На прошлой неделе слушала Лепса «Рюмку водки». Давно знаю эту песню, но вот мы сидели с подругой, возникла какая-то такая ностальгия по России, и мы слушали «Рюмку водки на столе».

ПРО УРОКИ ДОЧКИ В США

«Она учится в русской школе, и там серьезно подошли к обучению. Делают три урока по 30 минут онлайн. Очень хорошие учителя, много домашней работы, все перешло в интернет. Мы стали чуть поменьше гулять, но обучение проходим».

ПРО КОРОНАВИРУС

«Дочери три года, она все понимает, очень смышленая. Лея знает, что вокруг бродят злые микробы, поэтому мы должны надевать медицинскую маску — ей это, кстати, нравится!».

ПРО НЬЮ-ЙОРК

«Я очень рада быть в Нью-Йорке, потому что это мой любимый город. Мне нравится переживать с ним этот ковидный период. Мы поддерживаем друг друга. Нью-Йорк сейчас превратился в город-призрак. Очень много людей уехало. Все оставшиеся ходят по улицам в масках, но улыбаются и здороваются. Все остались очень доброжелательными».

ПРО ИМИДЖ ДОЧКИ

irinashaykmexicanfans IrinaShayk

«Леечка очень любит платьица. Одежду себе выбирает сама. Пару месяцев назад перед карантином я делала примерку, а она подходит и говорит: «Не, мам, это сними. Тебе не подходит». Никогда не показываю ей видео с работы, но она все понимает. Когда к нам в гости пришел Рикардо Тиши (креативный директор Burberry), он подошел к ней: «Лея, это я Рикардо, Burberry!». До этого они общались по Face Time. На что дочь ему ответила: «I'am Burberry». Всех поставила на место».

irinashayk Major Tisci moment

ПРО ГАРДЕРОБ ДОЧКИ

irinashayk Berlin, see u soon..

«Практически все это подарки Донателлы Версаче, Рикардо Тиши. У меня нет такой амбиции — одеть ребенка обязательно в нечто брендовое. Как мы росли...штаны с заплаткой наденешь сто раз, а если и на следующий год хватит — вообще счастье. Так что гардероб у Леи очень sustainable (стратегия, призывающая сделать потребление одежды вдумчивым и умеренным — Авт.). Многое мы продавали и делали пожертвования. Потом многое отправили сестре после того, как она родила дочь пару месяцев назад. Побежать купить громкий бренд — такого у нас нет».

ПРО ШОУ И СЕРИАЛЫ

За время карантина модель посмотрела сериалы «Король Тигров», «Озарк», «Нормальные люди» и «В голове Билла: Декодируем Билла Гейтса». В скором времени девушка намерена посмотреть «Летят журавли» - любимый фильм ее мамы.

Шейк подсела на российские телепроекты

Что касается телешоу, то Шейк подсела на российские телепроекты: «Поле чудес», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят».

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