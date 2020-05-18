Наталья Водянова на изоляции: «Крыша начала ехать, когда пришлось готовить на 10 человек два раза в день»

Наталья Водянова — как Александр Сергеевич Пушкин на карантине. Тоже перенесла свадьбу. Только классик, запертый в Царском Селе из-за холерного карантина, отложил торжество с Натальей Гончаровой всего лишь на полгода, а вот топ-модель с Антуаном Арно — на целый год. Сидя во французской деревеньке, Наталья без макияжа и стеснения рассказала литератору Александру Цыпкину, как сходила с ума на карантине и почему не торопится стать бабушкой.

ПРО ИЗОЛЯЦИЮ И ЕДУ

«Мы находимся во Франции. За городом, слава богу. Я, пятеро детей, Антуан и пара человек, которые нам помогают. Никуда не выходим. Два месяца уже тут. Крышу мне сносило несколько раз. На фоне того, что мне приходится готовить на 10 человек по два раза на день. Кто-то что-то не ест, не хочет, надо всем угодить — и маленьким, и подросткам, и Антуану. Я расстраивалась. Очень громко. Посуду не била, но скрыть изменения в настроении от Антуана сложнее всего. Он с пониманием относится к таким моментам. И в этом он сильно отличается от бывшего мужа (английского артистократа Джастина Портмана), который не понимал, что если я расстраиваюсь — это необязательно его вина. Наверно, это эгоизм»

natasupernova Been there got the sweater

ПРО ЯЗЫК

«Как человек я становилась больше на английском языке, потому что уехала из России в 17 лет и разговаривала с тех пор на нем. На самом деле это довольно простой язык для того, чтобы передать чувства. По-русски иногда это сложнее. Некоторые вещи у нас даже не принято выговаривать, а если и есть для этого слова, то они весьма сложные. Только матом у нас говорить проще (смеется). С Антуаном мы говорим на английском. С детьми я говорю по-русски, а он по-французски»

ПРО НИЩЕТУ

natasupernova Your hostess with the mostest is ready.. wait for it

«Остается жизненный опыт, который не с чем сравнить. Для человека эта ноша тяжела. Но я не встречала человека, который не проходил бы через какие-то трудности. И вроде бы есть люди, у которых по сравнению с моей жизнь казалась сказочной. Но чуть копнешь, и оказывается, что никакой сказки там нет. И даже происходили вещи, которые я не смогла бы пережить. Порой мне кажется, что мне очень повезло с трудным детством. Теперь у меня есть такая закалка, которая помогает. Мне по сути нечего терять, кроме близких и репутации. В бедности приобретаешь такое чувство собственного достоинства, которое сложно приобрести в нормальном детстве. Понимаешь, что оголен до того минимума, когда все, что осталось, это чувство собственного достоинства».

ПРО РОЛЬ ЗОЛУШКИ

«Самое сложное для такого человека, как я, это научиться любить себя. Потому что ты настолько привык, что ничего не стоишь, и твои чувства — тоже, это остается надолго. Особенно, если есть пренебрежительное отношение со стороны родных, близких, прохожих. На меня с сестрой (младшая сестра Натальи Оксана родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП) обычные люди в городе смотрели, как на какой-то...ужас и отстой. После этого сложно перестраиваться. Мне даже было непривычно, когда в моей жизни произошла кардинальная трансформация. И я стала какой-то там принцессой, меня выставили на пьедестал, все восхищались и любили — это было непонятно и непривычно. Полная противоположность тому, как я привыкла себя воспринимать. Не знала, как вести себя. И порой даже неадекватно вела себя. Не была собой. Играла роль, которой от меня ждали. Потому что психологически не была готова к тому, чтобы взойти на пьедестал».

ПРО ЕДУ

«Это очень странно, но до сих пор, когда я чищу картошку, стараюсь срезать как можно меньше кожуры. Выкинуть еду для меня очень сложно — жалко. Часто доедаю вчерашний суп. К деньгам отношусь спокойно. Не трачу их на себя. Но со страхам иду на финансовое совещание, потому что знаю, что надо принимать решения. Расходы у меня большие. В этом смысле я живу, как верующий человек. Бог сказал, что надо делиться. Раздавай, отдавай и дано тебе будет больше. Это не значит, что в инстаграме я помогаю всем, кто пишет. Это невозможно. Я не бесконечный денежный источник. Но родным и близким помогаю всегда, когда это нужно. Если меня попросят дать миллионы на новый бизнес, то это не тот случай, когда я полезу в карман»

ПРО СТАТУС БАБУШКИ

«Страшно ли мне стать бабушкой? Нет (старшему сыну Лукасу исполнится в этом году 19 лет). Я думаю, что внуки это даже лучше, чем дети. Не тороплюсь стать бабушкой, потому что у меня еще маленькие дети. Но хотелось бы, чтоб сначала дети подросли, а потом уже пошли внуки, ведь я многое пропустила в этой жизни, став мамой в 19 лет».

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