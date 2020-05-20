В память о памяти

Если тебе чуть за 40, ты не можешь совсем уж искренне проклинать лихие 90-е, когда такую страну развалили. Да, развалили, и на теле народа до сих пор вот такой рубец. Но ты по техническим причинам помнишь другое. Джинсы Mawin, часы Montana с музыкой, жвачки Love is... и что-то такое волнующее в воздухе, вспоминаешь сейчас - и сердце нет-нет да екнет. Что это было? А, юность же.

В сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» многое коряво и неровно. Например, дурацкое название (если уж на то пошло, этот слоган родился намного раньше, совсем в другую эпоху). Или взять образы второстепенных героев, которые прямолинейны до карикатурности. В наличие интеллекта у зрителя продюсеры не верят и стремятся максимально облегчить узнавание амплуа персонажей: замученная безденежьем мать (Ксения Каталымова), филолог-тюфяк (Степан Девонин), разбитной торгаш-челнок (Артур Бесчастный) и т. п.

Зато на переднем плане пронзающие простотой и правдой характеры подростков 90-х, в которых зритель узнает себя. То время в сериалах как только не исследовали, но проложить мостик от тех одуванчиков, пробивающихся сквозь асфальт, сюда, к дядькам и теткам с первой сединой, догадались только сейчас.

Запускаемый сериалом механизм рефлексии и есть его главная ценность - это хотя бы чуть-чуть приподнимает его над общеситкомовским ржачем, который чаще всего показывают в прайм на ТНТ. Переодетые дети-миллениалы (Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин), отложив айфоны, устраивают массовый сеанс психотерапии для своих матерей и отцов. И помнят губы вкус распитого в подворотне амаретто со вкусом первого поцелуя вперемешку, и Доктор Албан звучит гимном жизни и света.

ТНТ. «Мир! Дружба! Жвачка!». По будням, 22.00.

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