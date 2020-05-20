Вопрос дня: Что бы вы открыли в первую очередь после завершения карантина?

Валентина ТЕРЕШКОВА, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы:

- Планетарии!

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Разрешил бы пионерские сборы и линейки. Чтобы те, кому не смогли 19 мая, в День пионерии, повязать красные галстуки, наконец вступили в пионеры.

Элмурод РАСУЛМУХАМЕДОВ, глава московского отделения Всероссийского общества охраны природы:

- Я бы первым делом открывал все, что связано с детьми: клубы, площадки, лагеря... Именно детям сидеть в четырех стенах очень непросто. Их после этого нужно немедленно вывозить на воздух, на солнце.

Алексей МИШИН, заслуженный тренер России по фигурному катанию:

- Как тренер - катки. А как гражданину хотелось бы для наших людей наладить работу в обычном режиме медучреждений и школ. Потому что здоровье и образование - главное.

Наталья КАТАЕВА (МОРДЮКОВА), сестра Нонны Мордюковой, художник по костюмам:

- Разрешила бы моим и Нонниным родным сестрам - Татьяне и Людмиле - свободно выйти из дома и приехать ко мне в Крылатское. А то они сейчас боятся - вдруг их оштрафуют.

Арас АГАЛАРОВ, президент компании «Крокус», миллиардер:

- В первую очередь я начал бы с торговых центров. Не думаю, что народ бы в них ломанулся. К тому же, надеюсь, коллективный иммунитет против вируса у нас уже есть.

Виктор ГУСЕВ, спортивный комментатор:

- Лично я дождался бы вакцины и только тогда снял карантин. И открыл бы все одновременно.

Анастасия, слушательница Радио «КП» (97,2 FM), Оренбург:

- Глаза! Я бы хотела, чтобы мы все открыли глаза и увидели, как замечательна жизнь, как она хрупка и уязвима. И поняли, как нужно ее беречь.