2020-05-20T00:30:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 20 мая 2020 достигло 300 161

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 20 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 20 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 20 мая 2020 годаФото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в России на 20 мая 2020 года выросло до 300 161, увеличившись за минувшие сутки на 9216. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве (149 607, +3545), Московской области (29 188, +898), Санкт-Петербурге (11 340, +453), Нижегородской области (6952, +260) и Республике Дагестан (3553, +93). Более двух тысяч пациентов с коронавирусом еще в 14 регионах, включая Свердловскую (2999, +138), Мурманскую (2684, +18), Ростовскую (2645, +131), Тульскую (2637, +92), Калужскую (2632, +114), Рязанскую (2485, +91), Брянскую (2405, +112) области, Краснодарский край (2792, +93) и Республику Татарстан (2400, +88).

Благополучно излечились от COVID-19 76 232 пациента, за сутки их ряды пополнили 5943 человека. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 2868 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, проведено более 7,3 миллионов тестов на наличие инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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