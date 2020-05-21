Число умерших из-за коронавируса в России на 21 мая 2020 года возросло до 2 972 человек. Жертвами болезни за последние сутки в разных регионах страны стали 135 пациентов. Об Этом свидетельствуют данные официального портала стопкоронавирус.рф.

Всего же с начала выявления заболевания в РФ общее число заражений уже превысило 300 тысяч, положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки подтвердился у 8 764 человек. Специалисты отмечают, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Ране сайт kp.ru писал, что медики выявили рекордное число инфицированных covid-19 на планете за сутки. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил данные по зараженным 20 мая. Сообщается, что было зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения. Он уточнил, что на данный момент это самое большое число выявленных за сутки случаев болезни с начала пандемии.

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