Папа Лены Лениной лечил дочь не имбирем и куркумой, а старым советским препаратом

В начале марта писательница Лена Ленина рассказала о том, что переболела вирусом, чьи симптомы схожи с Covid-19. Как отмечала светская львица, ее настигла высокая температура, слабость, мелкий сухой кашель, но справиться с недугом помог фирменный напиток из имбиря и куркумы.

Чтобы узнать точный рецепт целебного напитка, мы позвонили отцу Лены Лениной, известному ученому, профессору, директору Сибирского НИИ Гипертермии Алексею Суверневу. И, к удивлению, услышали, что ни куркума, ни имбирь здесь ни при чем.

- Алексей Витальевич. Сейчас очень подешевел имбирь, поэтому мы бы хотели тоже получить рецепт чудо-напитка, укрепляющего иммунитет.

- Понятия не имею, что там за напиток. Я завариваю то, что на даче нахожу, но не ручаюсь, что это полезно.

- А ваша дочь на страничке написала, что лечится фирменным напитком с имбирем.

- Да, имбирем и еще куркумой. Многие сейчас так "лечатся", но я к этому отношения не имею. Один китайский солдат сказал, а она услышала.

- То есть, вы имбирь с куркумой не рекомендуете?

- Нет, если кому-то нравится, пусть пьют с удовольствием. Но исследований таких, что имбирь и куркума от чего-то помогают - нет. А медицина - это все-таки не только искусство, но и наука. Поэтому я верю исследованием.

- Вы считаете, что Лене помогло от вируса что-то другое?

- Да что ты с моей дочерью ко мне пристал?

- Потому что она на страничке пишет, что куркума и имбирь помогли ей излечиться от вируса. Мы тоже так хотим.

- Не знаю, какая там куркума, какой еще имбирь, но когда Лена себя плохо чувствовала, я ее поил старым советским препаратом, которому сто лет в обед.

- Это что за препарат такой?

- Советское лекарство против вирусов, его не выпускают сейчас. Если вы спросите у своей бабушки, то она, конечно, вспомнит название "кальцекс". Его в советское время применяли при гриппозных инфекциях: очень дешевое. Даже в санаториях таблетки всегда лежали на тарелочках у отдыхающих.

- То есть, вы доверяете свое здоровье старинному советскому препарату?

- Я его сорок лет пью, применяю как противовирусное средство. Если чихнул, если укусил клещ энцефалитный, если плохо себя чувствую. И в профилактических целях. Здесь выдумываться ничего не надо, достаточно открыть справочник Машковского "Лекарственные средства (пособие для врачей)".

- Думаете, при нынешней напасти он мог бы помочь?

- Понятия не имею. Я просто могу оценивать, как работает препарат. Попадая в кровь, он распадается на аммиак и формальдегид. А уже формальдегид являлся ингибитором протеолиза, то есть, подавляет процессы, помогающие вирусу пробраться в клетку.

- Как считаете, советские лекарства могли бы оказать помощь по нынешним временам?

- Не могу утверждать. Надо проводить исследования. Возможно, что-то было бы эффективно. Проблема ведь в том, что о свойствах многих советских препаратов просто не знают, ведь они слишком стары, а наша медицина слишком молода.

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев:

- С советских времен медицина шагнула вперед, поэтому рекомендовать старые препараты нет смысла. Когда что-то предлагаешь, нужно доказать, что оно работает, все-таки мы имеем дело с тяжелой инфекцией. Препарата, который помогает при этом заболевании - нет. И поэтому вряд ли кто-то может предложить что-то новое. Или старое.

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