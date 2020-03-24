«Температура под 40, постоянная боль»: Лене Лениной с симптомами коронавируса отказали в госпитализации во Франции

Коронавирус, уравнявший знаменитостей с обычными людьми, похоже, не обошел стороной писательницу и светскую львицу Лену Ленину. Сейчас она находится во Франции, где от китайской заразы уже скончались 860 человек.

- У меня были все симптомы коронавируса: сухой кашель, ломота и боль в мышцах, температура и головная боль. Порой даже подняться за стаканом воды было невыносимо тяжело, - рассказала Ленина kp.ru. - За мной ухаживал мой ребёнок, который, к счастью, если и перенёс вирус на ногах, то бессимптомно. Мой муж умирал от беспокойства в телефонной трубке: у него не было шенгенской визы, он бросился ее делать, но ему ее так и не выдали, потому что консульства приостановили выдачу виз.

Лена Ленина с мужем, московским шеф-поваром Антоном Игнатовым.Фото: Личный архив героя публикации

Когда температура у писательницы достигла почти сорока градусов, ее сын не выдержал и позвонил местному французскому врачу.

- Тот сказал, что в больницу, а они переполнены, нужно будет везти только если будет больше сорока. А вот про тесты он сказал, что сделаем в больнице, если я туда поступлю. На дому их не делают во Франции. К счастью, продержавшись три дня на максимальной отметке 39,6, температура медленно начала снижаться, - продолжает Лена Ленина. - Чтобы выздороветь, я целыми днями пила иммуностимулирующий напиток собственного приготовления: имбирь, куркума, корица, мёд, белый чай, чёрный перец и лимон. Имбирь, куркума и корица обладают мощными противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. Зерна черного перца в тысячу раз усиливают действие куркумы. Лимон - известный источник витамина С. Мёд, как и корица, тоже обладает антивирусным и антибактериальным свойствами. А редкий белый чай, который я привезла со Шри-Ланки, богат минералами, витаминами, аминокислотами и антиоксидантами. Этот мощный горячий напиток позволил мне справиться с вирусом без всяких лекарств. Я не выпила ни одной таблетки.

По словам писательницы, за время болезни она ничего не ела, лишь пила воду и чай – это помогло не только справиться с вирусом, но и похудеть на несколько килограммов.

- При первых симптомах я позвонила родителям. Они оба у меня врачи. Мама безапелляционно заявила, что у меня обычный грипп, но постоянно звонила за отчетом и дистанционно, из-за границы, следила за эволюцией температуры, - говорит Ленина. - Когда пик прошёл, ушли головные и мышечные боли, мама вдруг призналась, что у меня был коронавирус. Она его без всяких тестов диагностировала по симптоматике. Но я предпочитаю верить, что у меня был обычный грипп. Хотя теперь очень ей благодарна, что она не говорила мне этого раньше, ведь паника и страх не помогли бы мне так, как помогла вера и убежденность, в том, что я скоро выкарабкаюсь. Поэтому, не паникуйте, организм с любым вирусом сам справиться, главное, ему не мешать.

Писательница уверена, что после перенесенного коронавируса организм приобретает стойкий иммунитет.

- И я тому пример. По крайней мере, как утверждает мой лечащий врач, моя мама, - отмечает Лена Ленина.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт лечебного напитка от Лены Лениной*

Мелко нарезать трех-четырёхсантиметровый кусочек корня куркумы (осторожно, она сильно пачкается и ее рыжий цвет плохо отстирывается),

нарезать 3-4-сантиметровый корень имбиря,

добавить 5-6 горошинок чёрного немолотого перца,

насыпать пол чайной ложки корицы,

добавить шепотку сухих листьев белого чая или треть чайной ложки зелёного,

порезать дольками лимон без корочки или выдавить сок из целого лимона,

все смешать в большом кувшине или заварнике объемом 1-1,5 литра и добавить по вкусу мёд.

Все это залить недокипятком в 80 градусов и пить тёплым все время болезни, не забывая о чистой питьевой воде по полтора литра в день.

*при наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом.

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