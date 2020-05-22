2020-05-22T14:21:05+03:00
В мире

В Дании только 1% населения приобрел антитела к COVID, в Швеции - 7%

Ученые полагают, что при таких низких показателях стоит забыть о «коллективном иммунитете»
Мария БЕРК
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Стокгольм выбрал для себя иную стратегию в борьбе с COVID-19, отказавшись вводить жесткий карантинСтокгольм выбрал для себя иную стратегию в борьбе с COVID-19, отказавшись вводить жесткий карантинФото: REUTERS
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В Европе, где эпидемия коронавируса сбавляет обороты, активно проводятся исследования, которые могут показать реальные масштабы пандемии. Так в Дании ученые из Института здравоохранения отобрали случайным образом для изучения 2600 человек. Из них 1071 уже сдали тест на антитела к COVID-19. Оказалось, что только у 12 человек результат оказался положительным: они переболели коронавирусом (возможно, бессимптомно) и приобрели антитела.

Предварительные выводы ученых таковы: около 1% всего населения Дании могло переболеть коронавирусной инфекцией. Из этого следует, что большинство жителей королевства в случае второй волны пандемии могут оказаться под угрозой.

- На коллективном уровне у нас нет устойчивости к вирусу, - заявил инфекционист Йенс Лундгрен. - Поэтому существует почва для повторной волны эпидемии.

Вместе с тем, специалисты Института здравоохранения отмечают, что проводят исследование лишь в пяти районах, и общая картина по стране может быть слегка иной.

В общей сложности в Дании было выявлено 11 117 случаев заражения новым коронавирусом, жертвами стали 554 человека.

С 15 апреля в стране снова заработали детские зады и начальная школа. На этой неделе возобновились занятия в средней школе. В ближайшее время в Дании вновь откроют музеи, зоопарки и кинотеатры.

ШВЕДСКИЙ ВАРИАНТ

Аналогичное исследование, проведенное специалистами Шведского управления общественного здравоохранения, показало, что только у 7,3% жителей Стокгольма выработались антитела к коронавирусу. Шведские показатели интересны научному сообществу в первую очередь потому, что Стокгольм выбрал для себя иную стратегию в борьбе с COVID-19, отказавшись вводить жесткий карантин.

Конечно, эта процент значительно ниже 60-80%, которые необходимы для выработки у населения «коллективного иммунитета» к инфекции. Однако, как утверждает главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, полученные цифры не сильно расходятся с ожиданиями ученых. Они разнятся на 1-2% от той можете, которая была разработана шведами еще в начале эпидемии.

Специалисты будут проводить тестирование на антитела среди шведов, живущих в разных городах страны, еженедельно на протяжении двух месяцев.

На данный момент в Швеции выявлено более 31 тысячи случаев заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 3831 пациент.

В Швеции используют робота для проведения собеседований во время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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